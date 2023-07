Diversi spettatori di Un posto al sole hanno iniziato a fare il tifo per Ida e hanno sperato che la donna denunciasse Lara alla polizia. Nei commenti dei fan si è potuta percepire la loro delusione, quando la ragazza ha deciso di accettare l'offerta di Martinelli, che le proponeva di fare da baby-sitter al piccolo Tommy.

Ida si è fatta raggirare o ha fatto una scelta saggia? A seguire verrà analizzata la situazione della giovane per provare a dare una risposta.

Un posto al sole, Ida potrebbe perdere suo figlio per sempre

Va chiarito subito che Lara (Chiara Conti), assumendo Ida (Marta Anna Borucinska) come baby-sitter ha agito puramente nel suo interesse.

Questo però non vuol dire però che Martinelli avesse torto quando ha elencato i rischi a cui sarebbe andata incontro la ragazza.

Se Ida dovesse recarsi alla polizia, il piccolo Tommy non le verrebbe di certo restituito. Partirebbero delle indagini e le accuse contro Ida sarebbero molto pesanti, ovviamente anche Lara finirebbe nei guai mentre il bambino sarebbe affidato, nel tempo delle indagini, ai servizi sociali.

Che fine farà Tommy?

La situazione è molto più complessa di quanto possa sembrare. Se ida raccontasse la sua storia agli inquirenti, verrebbe accusata di compravendita di minori. Ovviamente la ragazza potrebbe rivolgersi a degli assistenti sociali e spiegare che ha agito in condizione di forte necessità.

Ida potrebbe persino dimostrare di essere stata manipolata, tuttavia le possibilità per lei di riavere l'affidamento del piccolo sarebbero molto basse.

Pare molto più probabile invece che si avveri lo scenario paventato da Lara. Tommy verrebbe quindi affidato a degli assistenti sociali e solo in seguito dato in adozione a qualche famiglia.

Ovviamente in questo quadro non entrerebbero in gioco Lara e Roberto, che anzi sarebbero denunciati. Resterebbe solo qualche flebile speranza per Ida, ma si tratterebbe di un discorso molto complesso, in cui andrebbero analizzate anche le leggi della Polonia in merito a questo reato.

Che futuro si prospetta per Lara?

Se Lara dovesse rinunciare al bambino, Ida potrebbe in qualche modo portarlo clandestinamente in Polonia e forse potrebbe riuscire solo così a riavere suo figlio, tuttavia Martinelli non rinuncerebbe mai a Tommy, visto che è l'unico legame tra lei e Roberto.

Di contro Ida potrebbe decidere di aiutare Lara a portare avanti la sua sceneggiata.

In qualsiasi modo si legga questa vicenda, è difficile davvero ipotizzare un lieto fine. Una cosa sola è certa: Lara prima o poi verrà scoperta. La donna, per adesso, è riuscita a scansare vari pericoli, ma sta commettendo troppi errori.

Al momento ci sono troppe persone che potrebbero mettere a rischio il suo segreto. Oltre ad Ida e alla dottoressa Picone ora c'è anche Emilia. Come potrebbe reagire la donna nel vedere la ragazza che si è avvicinata al bambino prendere il suo posto? Si tratterebbe di una circostanza sospetta che potrebbe spingere la tata a farsi delle domande molto scomode. Infine c'è Marina, l'unica che ha sempre sospettato che Lara nascondesse qualcosa e che sta solo aspettando che la sua rivale faccia un passo falso.