Durante la terza stagione di Terra Amara ci sarà spazio per ogni tipo di sentimento: il dolore per il lutto legato prima alla morte Hunkar e poi di Yilmaz si alternerà alla gioia per il matrimonio di Gulten e Cetin. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, in questo contesto un'altra delle domestiche di Villa Yaman si ritroverà in lacrime abbandonata all'altare. Rasit non si presenterà al matrimonio collettivo durante il quale si sarebbe dovuto unire in matrimonio con Fadik. Quest'ultima non riuscirà a darsi una spiegazione: cosa sarà accaduto a Rasit?

Il matrimonio collettivo a Villa Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Fadik, che vedrà infrangersi il suo sogno d'amore con Rasit. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha si insedierà a Villa Yaman prendendo il posto di Hunkar. Per onorare la suocera, con cui si era rappacificata poco prima della sua morte, Altun organizzerà il rito del matrimonio collettivo. La cerimonia, voluta fortemente da Hunkar, avrebbe permesso alle coppie più povere del paese di sposarsi addebitando tutti i costi alla famiglia Yaman. Anche Cetin e Gulten decideranno di congiungersi in matrimonio durante questo evento.

Anche Rasit e Fadik, fidanzati già da qualche tempo, non si lasceranno sfuggire l'occasione e decideranno di prendere parte all'evento, ma non tutto andrà come si erano immaginati.

Poco prima del matrimonio Rasit si renderà conto di non avere i documenti necessari per diventare il marito di Fadi, così deciderà di partire per poterseli procurare. Il tutto avverrà con l'aiuto di Zuleyha, che garantirà alla coppia di mettere in campo tutte le sue conoscenze per far ottenere i documenti a Rasit.

Fadik senza il suo sposo

Mentre Gulten e Cetin si scambieranno le promesse di matrimonio, anche Fadik indosserà l'abito da sposa, ma capirà ben presto che Rasit non si presenterà e la lascerà sull'altare. La domestica si sentirà non solo presa in giro, ma anche umiliata per aver creduto alle promesse d'amore che Rasit le aveva fatto.

Zuleyha cercherà di rassicurare Fadik, e la spingerà a non pensarci troppo e a prendere parte ai festeggiamenti. La domestica però non se la sentirà e i suoi pensieri correranno inevitabilmente a Rasit, di cui si saranno perse le tracce. Per capire cosa è accaduto al tuttofare non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.