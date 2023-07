Durante la terza stagione di Terra amara, i telespettatori scopriranno che Demir ha un fratellastro. Come rivelano le anticipazioni della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, Fikret arriverà in paese presentandosi come il nipote di Fekeli, ossia il figlio del suo defunto fratello Musa. Ma ben presto la verità salterà fuori: Fikret svelerà attraverso una serie di flashback di essere stato ripudiato da Adnan Senior anche quando lui e la madre furono cacciati da casa loro. Per questa ragione, il giovane deciderà di vendicarsi ai danni di Demir e muoverà i suoi primi passi in questo senso con l'aiuto di Umit.

Poi farà recapitare una lettera scritta dal padre in cui parlava proprio di lui, ma la missiva cadrà tra le mani di Zuleyha.

Il piano di Fikret contro Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sulla scoperta da parte di Demir di avere un fratellastro. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fikret deciderà di vendicarsi con Demir per tutte le umiliazioni subite dall'ormai defunto Adnan Senior. Così, entrerà notte tempo all'interno dell'ufficio del fratellastro per lasciare una lettera all'interno della quale proprio Adnan Senior aveva affermato di non volersi prendere cura di un suo figlio nato al difuori del matrimonio con Hunkar.

La lettera, in cui non verrà mia fatto il nome di Fikret, non sarà però letta da Demir per primo. Infatti a ritrovarla sarà piuttosto Zuleyha, la quale dopo averla letta non se la sentirà di tenere il segreto per sé ma ritenendola veritiera deciderà di consegnarla a Demir. Ma la reazione di quest'ultimo sarà tutt'altro che scontata.

Demir non crede alla lettera

Dopo aver letto con attenzione la missiva, Yaman da un lato riconoscerà la scrittura del suo defunto padre ma dall'altro sembrerà non dare assolutamente alcun credito alle parole lette. Non ritenendo possibile che il padre abbai potuto avere un altro figlio, Demir penserà subito che qualcuno ha intenzione di prendersi gioco di lui a fini di lucro.

Di parere diverso sarà invece Zuleyha. Con l'intento di preservare l'onore di tutta la famiglia Yaman, compresi i suoi figli Adnan e Leyla, Altun spingerà Demir a non prendere sottogamba la lettera, considerando l'ipotesi che un fratellastro potrebbe realmente esserci.

Demir non darà alcun credito alle parole della moglie, dalla quale non avrà ancora divorziato. Piuttosto, tutte le attenzioni di Yaman saranno rivolte alla dottoressa Umit della quale si invaghirà e con la quale tradirà Altun. L'uomo non sarà ancora consapevole che l'avvicinamento della donna farà parte del piano studiato dal fratellastro per fargli del male. Pe comprendere l'evoluzione della trama non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.