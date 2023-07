La morte di Hünkar sarà una vicenda molto dolorosa in Terra Amara, soprattutto per Demir, che inaspettatamente verrà privato della persona più importante della sua vita, di colei che in tutti questi anni, nonostante tutto, ha dato sempre il massimo per renderlo felice, macchiandosi di cose abbastanza discutibili. Demir, nella stanza della madre, troverà una lettera a lui indirizzata, in cui avrà diverse cose da dirgli.

Demir porta il corpo senza vita della madre a casa

Hünkar morirà per mano di Behice e il destino vorrà che sia proprio Demir a trovare il corpo senza vita della madre.

Sarà una scena straziante, soprattutto quando Demir deciderà di non aspettare le forze dell'ordine per far constatare la morte.

La prenderà in braccio e la caricherà nella sua macchina: vuole che la madre passi gli ultimi attimi fuori da quel feretro proprio a casa sua, nel suo letto, quello che l'ha ospitata quasi tutta la vita.

Il dolore di Villa Yaman, Fekeli perde l'amore della sua vita

All'arrivo della salma di Hünkar la disperazione in villa sarà tanta. Nessuno riuscirà a trattenere le lacrime, Züleyha e Saniye saranno quelle più scioccate, mentre la nonnina Azize, che avrà sempre a che fare con la demenza senile, crederà che la figlia stia semplicemente dormendo, ma dentro di sé capirà che se n'è andata per sempre.

A Villa Yaman arriverà anche Fekeli, che pregherà di fronte al corpo della donna della sua vita, quella che solo un giorno prima aveva chiesto in moglie. Tuttavia quello che soffrirà veramente di più sarà Demir: gli ultimi attimi insieme alla madre avranno come sottofondo le ultime parole che Hünkar ha dedicato a Demir, in quella lettera che avrebbe dovuto annunciargli il suo prossimo matrimonio con Fekeli.

Hünkar a Demir: 'Ho commesso degli errori cercando di scegliere il tuo destino'

"Nonostante ci siamo fatti del male, tutto il dolore ci ha fortificato Demir", inizieranno così le ultime parole che Hünkar dedicherà al figlio. "Sappi che per te ho rinunciato a tante cose - proseguirà Hünkar - ma tutto ciò l'ho fatto perché sei la cosa che ho amato di più nella mia vita".

Hünkar parlerà soprattutto degli ultimi anni trascorsi insieme, dove alcune scelte fatte non si solo rivelate le più vincenti, come costringere Züleyha a sposare Demir solo per avere un erede nella famiglia Yaman: "Ho sempre cercato di dare il massimo, ma non è stato sempre un bene, ho commesso anche degli errori cercando di scegliere il tuo destino".

Per Demir sarà un momento veramente duro, soprattutto dopo aver letto queste parole che gli ha rivolto la madre, visto che si riveleranno le ultime. Non gli resterà che farsi forza e proseguire il suo percorso di vita senza di lei.