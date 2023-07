Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati più uniti di prima. Martedì 18 luglio, la coppia ha preso parte alla première di Barbie in programma a Milano dove erano presenti moltissimi volti del mondo del Gossip. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono mostrati molto complici e affiatati tra sguardi intensi e abbracci, inoltre si sono concessi agli scatti dei fotografi.

'Oriele' presenti alla presentazione di Barbie

Il 18 luglio a Milano era in programma la première di Barbie.

Su Instragram, Oriana Marzoli ha annunciato che sarebbe stata all'evento e quindi ha preso un treno da Verona per il capoluogo lombardo.

Una volta divulgati gli scatti della prima, Oriana è stata immortalata insieme al fidanzato Daniele Dal Moro: lei ha indossato un vestito fucsia, mentre lui pantaloni neri e maglia bianca. La coppia è arrivata all'evento mano nella mano e per tutto il tempo si è mostrata complice e affiatata. Inoltre si sono concessi alle foto dei paparazzi e in varie occasioni si sono scambiati dei sguardi. In un'altra foto invece, sono stati immortalati insieme a Alberto De Pisis. Al termine della prima proiezione di Barbie, la coppia si è cambiata ed è andata a cena fuori in un noto locale di Milano.

I loro sguardi.

I loro sorrisi.



Quanto sono belli 💖#orielepic.twitter.com/W2MVb53SE5 — sisonokevin (@Oriele__Era) July 18, 2023

La reazione di alcuni fan della coppia

La presenza di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro alla première di Barbie non è passata inosservata ai fan.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore della coppia: c'è chi si è complimentato per la complicità dei due ex volti del Grande Fratello Vip 7, c'è chi ha commentato in modo positivo l'outfit dei due giovani e chi ha ribadito che tra gli ex protagonisti del reality show sono Daniele e Oriana hanno ricevuto l'invito all'evento dove erano presenti moltissimi vip.

Tra i vari commenti, c'è anche chi con ironia ha sostenuto che il duo Marzoli-Dal Moro siano i nuovi Barbie e Ken. Tuttavia, c'è anche chi continua a insinuare che la coppia finga di essere in crisi per avere visibilità.

L'annuncio di Oriana Marzoli

La coppia aveva discusso durante un evento in programma in Sardegna: alla base del litigio sembrerebbe esserci stata una scenata di gelosia di Oriana (versione fornita da Daniele).

Dopo alcuni botta e risposta sui social, domenica 16 luglio i due hanno mostrato in una storia di Instagram lo stesso luogo a Verona. In un secondo momento la stessa influencer venezuelana ha confermato il ritorno di fiamma con l'imprenditore: Oriana ha spiegato che dopo essere stati alcuni giorni separati sono tornati insieme e ha chiesto a tutti i follower di continuare a seguirli anche se in alcune occasioni dimostrano di essere due bambini.