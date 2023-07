Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nelle puntatte in onda su Canale 5 da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto 2023. In particolare, le vicende saranno incentrate sul rapporto tra Carter e Quinn. L'avvocato dichiarerà ancora una volta il suo amore alla moglie di Eric, la quale però non vorrà lasciare il marito. Pertanto, Carter deciderà di voltare pagina decidendo di sposare Paris. Quinn nel frattempo, ancora non sa che Eric la sta tradendo con Donna. Steffy invece, lascerà Los Angeles con i figli e lo farà per cercare si superare l'immenso dolore per la perdita di Finn.

Quinn rifiuta Carter nelle prossime puntate di Beautiful

Beautiful continua ad appassionare e non poco il pubblico di Canale 5, pronto a seguire ogni pomeriggio e vicende di Casa Forrester. nelle puntate in onda nella settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto, Carter sarà sempre più indeciso sul da farsi. L'avvocato faticherà a nascondere i sentimenti che prova ancora per Quinn. Quest'ultima intanto, sarà ignara che il marito Eric la stia tradendo con Donna e cercherà in tutti i modi di salvare il suo matrimonio. Per questo, dirà a Carter che tra loro non potrà esserci futuro, nonostante anche lei, provi dei sentimenti per l'avvocato.

Beautiful: Carter vuole sposare Paris, Eric continua a tradire Quinn

Visto il rifiuto di Quinn, Carter deciderà di impegnarsi a fondo con Paris e deciderà quindi che sia arrivato il momento di chiederle di sposarlo. Steffy invece, non riuscirà a superare la morte di Finn è starà sempre peggio. Ridge e Taylor le suggeriranno di lasciare per un po' Los Angeles insieme ai figli.

Eric e Donna intanto, continueranno la loro relazione clandestina, all'insaputa di Quinn. Quest'ultima, non immaginerà nemmeno lontanamente che Eric possa tradirla.

Spoiler Beautiful: Steffy parte per l'Europa con i bambini

In Beautiful, arriverà il momento per Steffy di partire per l'Europa con i piccoli Hayes e Kelly. La donna seguirà quindi il consiglio dei genitori e andrà per un periodo di tempo in Europa, per cercare di risollevarsi dopo la perdita di Finn.

Brooke, decisa a riconquistare Ridge, andrà a casa di Eric. Peccato che anche Taylor abbia avuto la stessa idea e sarà proprio lì insieme a Ridge. L'atmosfera tra le due donne si farà pesante. Non andrà meglio neppure per Steffy. Nonostante si sia allontanata da Los Angeles, non riuscirà a reagire alla morte del marito. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire le nuove puntate di Beautiful, in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Per chi volesse invece rivedere gli episodi già trasmessi, questi possono essere recuperati collegandosi al sito Mediaset Infinity.