La celebre soap opera turca Terra amara continua a riservare tragici colpi di scena al pubblico.

Le anticipazioni sulle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 31 luglio al 6 agosto 2023 raccontano che Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu) ucciderà Hunkar Yaman (Vahide Perçin) per non finire in prigione per l’omicidio dei suoi due defunti mariti.

La dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) invece farà sapere di essere incinta, il tutto in presenza della rivale Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Spoiler Terra amara, al 6 agosto: Demir licenzia Gulten, Behice uccide Hunkar

Negli episodi della telenovela in onda da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, Demir (Murat Ünalmış) annuncerà in un comunicato stampa che in realtà il vero padre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è Yilmaz (Uğur Güneş): il ricco imprenditore però farà presente che il bambino continuerà a essere suo figlio. Successivamente Akkaya trascorrerà del tempo con Adnan in segreto scatenando la furia di Yaman, il quale penserà che il piccolo sia stato rapito: Demir darà la colpa dell’accaduto alla domestica Gulten (Selin Genç) licenziandola dalla fattoria.

Intanto Hunkar, dopo aver deciso di convolare a nozze con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), scriverà una lettera di testamento a Demir.

A questo punto la signora Yaman ricatterà Behice dopo aver scoperto che ha messo fine all’esistenza dei suoi precedenti mariti: quest’ultima verrà invitata dalla nemica a lasciare Cukurova con la nipote Mujgan per non essere denunciata. La dura reazione della spietata Hekimoglu non si farà attendere, dato che pugnalerà a morte Hunkar: il decesso di quest’ultima sconvolgerà l’intera città, soprattutto il figlio Demir e il suo promesso sposo Fekeli.

Sevda viene arrestata, Zuleyha scopre che Mujgan è incinta

A finire in carcere come principale sospettata dell’omicidio di Hunkar sarà Sevda (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto Adnan Yaman. Ben presto la cantante tornerà in libertà, dopo aver dimostrato alle forze dell’ordine di non essere coinvolta nella fine della signora Yaman.

Nel contempo Mujgan, mentre Zuleyha si troverà in farmacia, annuncerà di aspettare il secondo figlio dal marito Yilmaz, che assicurerà alla sua ex di non sfiorare la dottoressa da mesi. Purtroppo Altun metterà fine alla relazione con Akkaya, dopo non aver creduto alle sue parole. L’ex meccanico dirà ovviamente a Mujgan di non essere il padre della creatura che porta in grembo. Per finire a Yilmaz arriveranno voci di una presunta tresca clandestina tra sua moglie e Fikret (Furkan Palalı): quest’ultimo verrà affrontato da Akkaya, il quale gli punterà contro la sua arma da fuoco.