Cosa succede tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Secondo i fan della coppia nata a Uomini e Donne, l'ex dama e l'ex cavaliere vivrebbero un momento di crisi. Il motivo? I due starebbero trascorrendo le vacanze separate: lei si trova a Cagliari con alcuni amici, lui sarebbe invece a Salerno.

Ida e Alessandro in crisi?

Non solo le presunte vacanze separate. Da qualche tempo a questa parte infatti nessuno dei due interagisce sull'account Instagram dell'altro. Di questi tempi quando una coppia non si scambia dei like sui rispettivi profili o non si relaziona in una vetrina virtuale è sinonimo di qualcosa che non va, soprattutto se si parla di storie nate sotto i riflettori della ribalta e che attraverso la cassa di risonanza rappresentata dai social riescono a far parlare di se anche dopo la fine dell'esperienza televisiva.

Le ipotesi dal web

Al momento Ida e Alessandro non hanno parlato di rottura o crisi. Lo stesso ex cavaliere aveva spiegato sui social di essere molto impegnato col lavoro poiché si era dovuto occupare dell'allestimento di 5 matrimoni. Potrebbe dunque darsi che Vicinanza non abbia raggiunto la compagna solo ed esclusivamente per motivi legati alla propria occupazione.

Nel frattempo, alcuni utenti dal web si sono detti convinti che i due stiano attraversando un momento no. Da quando sono usciti da Uomini e donne, le critiche alla coppia non sono mai mancate: secondo alcuni, Ida sarebbe ancora innamorata del suo ex Riccardo Guarnieri. Altri utenti hanno ipotizzato invece che Alessandro sia troppo giovane per Ida, mentre c'è chi è convinto che i due siano usciti insieme dal dating show solo per questioni di visibilità.

Addirittura, c'è chi ha sostenuto che Vicinanza abbia tradito Ida, quest'ultima ha però sempre negato che sia accaduta una cosa del genere.

Platano-Vicinanza: la scintilla scoccata a U&D

Ida Platano ha conosciuto Alessandro Vicinanza grazie a Uomini e Donne. L'ex dama per anni è stata al centro dello studio per i continui tira e molla con Riccardo Guarnieri.

Per quanto riguarda Alessandro invece aveva già avviato una conoscenza, ma poi aveva preferito interromperla: la protagonista bresciana aveva spiegato di non sentirsi a suo agio nelle uscite con Vicinanza. Successivamente però la donna decise di dare una possibilità al giovane, mai scelta fu più saggia dato che da quel momento i due sono diventati a tutti gli effetti una coppia.