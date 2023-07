Dopo il Grande Fratello e Pomeriggio 5, anche U&D potrebbe subire notevoli cambiamenti al rientro dalle vacanze. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che Pier Silvio Berlusconi non è più disposto ad accettare il "trash" nei programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset, per questo alcuni personaggi potrebbero essere ridimensionati. Deianira Marzano ha confermato questa indiscrezione su Instagram, e in più ha spiegato che Tina Cipollari parteciperà alla nuova edizione del dating-show ma non con gli stessi atteggiamenti del passato.

Aggiornamenti sull'opinionista di U&D

Da giorni si vocifera di un rischio non riconferma per Tina nel cast di U&D: da quando Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che i programmi Mediaset non proporranno più al pubblico "trash" o siparietti sopra le righe, fan e addetti ai lavori hanno iniziato a temere per il futuro di Cipollari.

La romana è diventata famosa anche grazie alle furiose litigate che ha fatto davanti alle telecamere in questi anni, a partire da quelle con la storica antagonista Gemma Galgani.

Questo tipo di atteggiamenti, però, non sarebbero più tollerati dai dirigenti di rete e in tanti hanno paura che il ruolo della vamp nel dating-show possa cambiare drasticamente al rientro dalla lunga pausa estiva.

Il parere di chi guarda U&D

Il settimanale Nuovo Tv ha alimentato il timore dei telespettatori titolando nel suo ultimo numero: "Tina, basta trash o vai a casa anche tu".

Questo virgolettato non appartiene a Pier Silvio Berlusconi, ma i giornalisti l'hanno creato per spiegare in modo più chiaro la situazione che si starebbe venendo a creare dietro le quinte: i dirigenti Mediaset vogliono limitare le sceneggiate, quindi l'opinionista di U&D potrebbe rischiare grosso se non dovesse darsi una regolata.

In una storia che ha postato su Instagram il 26 luglio, anche Deianira Marzano ha confermato i rumor che stanno circolando sul futuro della bionda vamp.

Anche se la riconferma della romana nel cast 2023/2024 del dating-show non è in discussione, si dice che alcune cose dovranno cambiare già a partire dalle registrazioni che si svolgeranno nell'ultima settimana di agosto.

"Tina sarà presente come lo è sempre stata, ma il suo personaggio dovrà ridimensionarsi un po' e seguire le nuove linee guida", ha fatto sapere l'influencer napoletana in queste ore.

Quando ripartono le registrazioni di U&D

Stando alle indiscrezioni che impazzano in rete in questi giorni, al rientro dalle vacanze Tina non dovrebbe essere la stessa alla quale il pubblico è abituato da anni. Nel rispetto delle nuove regole che la dirigenza Mediaset ha imposto a tutti i programmi che vanno in onda su Canale 5, Rete 4 e Italia 1, anche la bionda opinionista dovrebbe calmarsi e non superare più un certo limite.

I fan del dating-show stanno già protestando per il possibile ridimensionamento del ruolo di Cipollari, anche perché in tantissimi pensano che i suoi siparietti siano l'80% del successo del format di Maria De Filippi.

A proposito della conduttrice, si vocifera che non rinuncerebbe mai a Tina (che quindi sarà nel cast dell'edizione 2023/2024) ma che potrebbe accettare parte delle linee guida dettate da Berlusconi Jr durante l'estate.

Da metà settembre, dunque, i telespettatori potrebbero non assistere più a furiose discussioni tra dame e cavalieri, oppure ai siparietti messi su al momento dall'opinionista contro Gemma o Elio. Tutte queste novità, però, non saranno confermate prima di un mese: sono previste per il 30 e 31 agosto, infatti, le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di U&D.