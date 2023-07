Un posto al sole non andrà in onda venerdì 21 luglio, per lasciare spazio alla tappa di Monaco della Diamond League di Atletica Leggera. Tuttavia l'episodio sarà anticipato a giovedì, quando verrà trasmesso un imperdibile doppio appuntamento, sempre a partire dalle 20:50.

Le anticipazioni delle puntate, in onda dal 17 al 20 luglio, rivelano che Samuel tradirà Speranza con Micaela. In seguito il ragazzo verrà assalito dai sensi di colpa, ma avrà anche modo di riflettere seriamente sul futuro della sua relazione.

Un posto al sole, trame 17-20 luglio: Samuel appare confuso e frastornato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Speranza (Mariasole Di Maio) e Samuel (Samuele Cavallo) avranno una tremenda lite. In seguito la giovane Altieri, in apprensione per un importante esame, si recherà dal suo fidanzato in cerca di qualche parola di conforto.

La ragazza, resasi conto di aver trattato malissimo il suo amato la sera prima, vorrebbe il suo perdono e ricevere un "In bocca al lupo". Speranza però andrà in conto ad una tremenda delusione. Lo chef/cantante, dopo aver passato la notte in bianco, apparirà infatti piuttosto cupo e nervoso e si mostrerà poco propenso al dialogo con la sua fidanzata.

La nipote di Mariella rimarrà piuttosto amareggiata per come sono andate le cose, ma accetterà il comportamento di Samuel attribuendolo alla brutta lite della sera prima.

In realtà però le cose non stanno esattamente così.

Samuel ha passato la notte con Micaela

Le anticipazioni, delle prossime puntate di Un posto al sole, rivelano che il comportamento di Samuel sarà da attribuire ai suoi sensi di colpa per aver tradito Speranza. Samuel ha infatti trascorso la notte con Micaela [VIDEO] (Gina Amarante) e i due sono stati travolti dalla passione.

Il giorno dopo Samuel sarà dilaniato dai sensi di colpa, mentre la gemella dalla ciocca bianca si divertirà a punzecchiare e a stuzzicare il ragazzo.

Un posto al sole, puntate dal 17 al 20 luglio: Speranza vuole festeggiare il superamento dell'esame

Nei giorni successivi Samuel cercherà di fare chiarezza in merito ai propri sentimenti, mentre Speranza, ignara di cosa sia accaduto, sarà desiderosa di festeggiare il 30 e lode ricevuto all'esame.

La ragazza chiederà al fidanzato di organizzarle una serata romantica, mentre quest'ultimo, in preda all'ansia, si confiderà con il suo amico Nunzio (Viadimir Randazzo).

Cammarota inviterà il ragazzo a fare chiarezza su quello che prova, e Samuel sembrerà determinato a parlare con la sua fidanzata, tuttavia i suoi buoni propositi andranno a monte quando vedrà Speranza con un vestitino molto sensuale.