Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Mujgan Hekimoglu si renderà conto che Behice voleva intascare l'eredità di Yilmaz non per il bene della famiglia ma per un tornaconto personale.

Anticipazioni Terra amara: Behice vuole l'eredità di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate in programma a breve in televisione rivelano che Mujgan aprirà gli occhi sulla buonafede della zia.

Tutto inizierà quando Yilmaz perderà la vita in un tragico incidente d'auto.

Un triste finale che farà ben sperare Behice, il quale si augurerà che l'uomo abbia lasciato una bella eredità a sua nipote Mujgan e il piccolo Kerem Ali. Tuttavia, la dark lady riceverà una brutta sorpresa quando scoprirà che Yilmaz poco prima di morire aveva venduto tutte le sue proprietà ad Hunkar per mettere insieme un gruzzoletto e scappare insieme a Zuleyha in Germania. Behice a questo punto cercherà di convincere Mujgan a fare la guerra alla rivale. La pediatra incolperà la moglie di Demir di aver nascosto i soldi dell'eredità di Yilmaz, se poi il piano non le si ritorcesse contro.

Mujgan smette di fare la guerra a Zuleyha

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha regalerà un appezzamento di terreno ad un'associazione che si occupa di bambini bisognosi.

Durante i lavori di edificazione, gli operai ritroveranno una valigia contenente 30 milioni di lire turche nascoste lì da Yilmaz prima di morire. Behice a questo punto proverà subito ad appropriarsene facendo presente che quei soldi aspettano di diritto a sua nipote Mujgan. Un gesto che sarà impedito dai funzionari, che affermeranno che il denaro appartiene ormai allo stato.

Inoltre, ribadiranno che l'unica che può reclamarlo è solo Zuleyha. Un imprevisto che manderà su tutte le furie sia Behice che Mujgan almeno finché Ali Rahmet non le informerà che Yilmaz aveva lasciato un fondo bancario di 30 milioni a Kerem Ali da usufruire al compimento del 21esimo anno di età. La pediatra a questo punto non se la sentirà di fare la guerra a Zuleyha, tanto da capire che è giusto rinunciare a quei soldi trovati nel terreno visto che Yilmaz aveva già pensato al figlio.

Mujgan capisce che Behice l'aveva manipolata

Behice, invece, non riuscirà a contenere la sua rabbia quando scoprirà di non poter entrare in possesso dei soldi almeno fino al 21esimo compleanno di Kerem Ali. Mujgan a questo punto farà capire a sua zia che stava cercando i soldi non per il bene della famiglia ma solo per intascarli e fare una vita agita ad Istanbul. In questo modo, la pediatra si renderà conto di essere stata manipolata da Behice, tanto da sottolineare che da ora in avanti dovrà andare avanti con le sue gambe. Una decisione che sarà presa con entusiasmo da Ali Rahmet, la quale capirà che Mujgan si è pentita di aver cacciato di casa Gulten e Cetin.