Diversi colpi di scena intratterranno i fan di Terra amara nel corso delle puntate trasmesse dal 30 luglio al 4 agosto in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Hunkar Yaman e suo figlio Demir sotterreranno l'ascia di guerra. Fikret Fekeli e suo zio Ali Rahmet, invece, rischieranno di morire in un agguato.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Hunkar riescono a fare pace

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha e Yilmaz incontreranno Mujgan che si offrirà di aiutare Adnan in ospedale. Una decisione che non piacerà alla protagonista, che temerà che la pediatra possa far del male a suo figlio.

Nonostante questo intoppo, i medici riusciranno a salvare la vita al piccolo Adnan, sebbene Yilmaz e Demir continuino a litigare furiosamente sulla sua paternità. Zuleyha esasperata non esiterà a sbatterli fuori dalla stanza dell'ospedale avvertendo di non voler vedere nessuno dei due almeno finché non si saranno calmati.

Intanto, Demir e Hunkar riusciranno a fare pace mentre Azize lascerà la villa per recarsi in casera. La dolce nonnina farà la conoscenza di due malintenzionate che non esiteranno a derubarla e abbandonarla in mezzo al bosco.

Azize ordina a Mujgan di raccontare a Yilmaz la verità su Adnan

Gli abitanti di Cukurova sospetteranno che Yilmaz sia il vero padre di Adnan. Un pettegolezzo darà molto fastidio a Mujgan.

L'ex meccanico, invece, non avrà il coraggio di affrontare la moglie sulla questione di suo figlio. La pediatra a questo punto deciderà di parlare con Yilmaz fingendo di aver scoperto proprio ora la verità su Adnan. Una bugia che verrà scoperta da Azize, la quale chiederà a Mujgan (Melike İpek Yalova) di raccontare a suo marito che conosceva da tempo che l'ex meccanico era il vero padre del bambino.

Demir e Hunkar, invece, si riconcilieranno in coincidenza delle dimissioni di Adnan. In questa circostanza, il ricco imprenditore noterà che la targa del reparto di pediatria intitolato a Zuleyha è stata tolta, tanto da chiedere una spiegazione.

Fikret salva coraggiosamente suo zio

Demir e Yilmaz avranno un nuovo scontro in ospedale davanti ad Adnan.

Pertanto, Hunkar (Vahide percin) e Ali Rahmet decideranno di trovare una soluzione per riportare la calma tra i due grandi rivali.

Sermin, invece, incontrerà Fikret capendo che non è quello che dice di essere. La donna a questo punto correrà a raccontare la sua scoperta a Behice, che intanto mostrerà le prove della falsa identità a Mujgan.

Ali Rahmet e Fikret verranno aggrediti per la strada di Kuzdere. Il giovane salverà coraggiosamente la vita di suo zio per poi mettersi all'inseguimento dei malintenzionati.