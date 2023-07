La Promessa continua con nuove puntate su Canale 5 e i colpi di scena non mancheranno il 17 e il 18 luglio.

Romulo scoprirà la relazione tra Mauro e Leonor, ma non avrà il coraggio di parlarne con Alonso.

Jana, invece, sarà chiamata ad aiutare Curro nella ricerca di un libro e ne sarà felice. La crisi continuerà a preoccupare i marchesi, tanto che Alonso accetterà l'aiuto del suocero andando contro il parere di sua moglie. Infine, padre Camillo arriverà al palazzo, ma quando andrà via verrà trovato per strada con un trauma cranico.

Anticipazioni La Promessa: Leonor e Mauro saranno scoperti dal maggiordomo

Le anticipazioni de La Promessa di lunedì 17 e martedì 18 luglio raccontano che Romulo rimprovererà Mauro per il uso atteggiamento nei confronti di Leonor. Il maggiordomo non approverà il tono troppo amichevole usato da Mauro con la marchesina, ma presto scoprirà che i due sono amanti. Romulo metterà in guardia il ragazzo minacciando di licenziarlo se proseguirà la sua relazione. Il maggiordomo non avrà il coraggio di parlare con Alonso di quanto ha scoperto, ma esorterà il marchese a combinare le nozze di sua figlia organizzando una cena con il duca. Nel frattempo, la situazione finanziaria continuerà a far preoccupare i Luijan.

Anticipazioni puntate di lunedì 17 e martedì 18 luglio: Jana aiuterà Curro

Le puntate de La Promessa in onda lunedì 17 e martedì 18 luglio vedranno al centro delle scene la difficile crisi dei marchesi. Per risolvere i suoi problemi economici Alonso si sentirà costretto ad accettare un prestito dal barone. Quando Cruz scoprirà che suo marito ha preso il denaro di suo padre, tuttavia, sarà furiosa con lui.

L'obiettivo del barone infatti non è quello di aiutare la sua famiglia, ma tenerla sotto controllo e questo Cruz non potrà accettarlo. Nel frattempo a La Promessa sparirà un libro prezioso e Curro si offrirà di cercarlo. Jana avrà l'incarico di aiutare il ragazzo e lei sarà felice di passare del tempo con suo fratello.

Pia e Romulo chiederanno ai marchesi di avere un altro aiuto in cucina

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle puntate di lunedì 17 e martedì 18 luglio Pia e Romulo chiederanno ai marchesi un nuovo aiuto in cucina, sperando che per questo motivo Lope non parta più. Nel frattempo, alla tenuta arriverà padre Camillo e Petra ne sarà felice, perché la presenza di un uomo di chiesa alla tenuta le trasmetterà sicurezza. Il sacerdote andrà via molto presto dal palazzo e sarà ritrovato per strada senza sensi e con un trauma cranico. Il prete sarà riportato a La Promessa in braccio, da Lope e Salvador, e a prendersi cura della sua salute sarà Petra.