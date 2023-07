Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 10 al 14 luglio in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena legati in primis alle vicende di Roberto, il quale inizierà ad avere dei sospetti sempre più concreti sul conto di Ida.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Nunzio: in questi nuovi episodi della soap opera, il ragazzo si mostrerà una furia dopo quello che c'è stato con Rossella.

Ida e Lara ingannano Ferri: anticipazioni Un posto al sole 10-14 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole nella settimana 10-14 luglio 2023, rivelano che Ida si dedicherà a tempo pieno all'attività di babysitter del piccolo Tommaso, mostrando un amore incondizionato nei confronti del suo bambino.

In questo modo, quindi, Lara crederà di essere al sicuro e di poter portare avanti il suo piano diabolico ai danni di Roberto Ferri e Marina Giordano, del tutto ignari di quello che sta accadendo con la vera mamma del bambino.

Eppure, proprio questi modi di fare fin troppo affettuosi di Ida nei confronti di Tommaso, finiranno per insospettire Roberto, il quale si renderà conto ben presto che c'è qualcosa che non va in tutta questa situazione.

Roberto inizia a dubitare su Ida: anticipazioni Un posto al sole al 14 luglio

Per tale motivo, quindi, il ricco imprenditore chiederà spiegazioni a Lara: vuole sapere cosa sta succedendo e il perché di questa affettuosità un po' troppo marcata di Ida nei confronti del bambino.

In questo modo, quindi, Roberto farà "tremare" Lara, dato che metterà a rischio il castello di bugie che la donna ha costruito fino a questo momento, chiedendo spiegazioni sui comportamenti della nuova babysitter del bambino.

Quale sarà la reazione di Lara Martinelli dopo le richieste di Roberto? Come si difenderà la donna? Riuscirà a trovare l'ennesimo modo per farla franca oppure si ritroverà messa con le spalle al muro da Ferri?

Occorrerà aspettare i prossimi episodi per capirlo.

Nunzio è una furia: anticipazioni Un posto al sole 10-14 luglio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 10 al 14 luglio 2023, intanto rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio.

Il giovane, infatti, dopo il bacio che c'è stato con Rossella si sentirà sempre più in crisi e apparirà particolarmente nervoso.

Nunzio finirà così per sfogare la propria rabbia su Samuel: un atteggiamento che testimonierà il fatto che la situazione non sia delle migliori e, prima o poi, il giovane cuoco dovrà far chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti nei confronti della dottoressa Graziani.

Intanto Giulia deciderà di farsi avanti con Luca, proponendogli di trasferirsi alla terrazza e in tal modo lasciare l'appartamento condiviso con Michele fino a questo momento.