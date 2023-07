Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 3^ stagione della soap Terra amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir sparerà a Fekeli, ma solo per attrarre Fikret. L'imprenditore, in accordo con il padrino di Yilmaz, realizzerà una vera e propria scena da film con l'aiuto di una persona che lavora nel settore cinematografico.

Fikret dà fuoco a un fienile della tenuta Yaman

Approfittando dell'assenza degli Yaman, tutti presenti alla festa per il compleanno del piccolo Adnan. Fikret si intrufolerà nella tenuta con in mano una tanica di benzina e rovescerà tutto il liquido infiammabile in uno dei fienili.

Il giovane si preoccuperà di mettere in salvo prima tutti i cavalli, ma non si accorgerà che proprio in quel fienile sta dormendo Gaffur. Le fiamme divamperanno in pochissimi minuti, tanto che l'ex capomastro si sveglierà di soprassalto e cercherà di superare il fuoco per mettersi in salvo.

Gaffur correrà direttamente al locale dove si sta tenendo il compleanno di Adnan, e avviserà Demir che qualcuno ha dato fuoco a uno dei fienili e che lui stava rischiando la vita. Umit, presente alla festa, capirà subito che il responsabile è Fikret. Anche Demir, però, lo capirà, e così chiamerà a casa di Fekeli.

Demir spara a Fekeli davanti alla sua fabbrica

Il giorno seguente, Demir e Fekeli avranno un'accesa discussione al centro di Cukurova e davanti a molti cittadini.

Demir accuserà Ali Rahmet di non tenere a bada suo nipote Fikret e tra i due uomini si scatenerà un momento di alta tensione. Entrambi sarann furiosi. Poi, Fekeli si metterà in auto e raggiungerà la sua fabbrica. Demir lo seguirà e, davanti a tutti i dipendenti del cotonificio, tirerà fuori la sua arma da fuoco e la punterà dritta contro l'impresario.

Ali Rahmet lo inviterà a farla finta una volta per tutte e a sparare, e così Yaman eseguirà freddamente il suo volere.

Demir spara dritto al petto di Fekeli e poi se ne va lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Demir affronta Fikret a casa di Fekeli

La notizia della sparatoria farà il giro di Cukurova in pochissimo tempo.

Zuleyha sarà disperata, e con lei anche Sevda e tutti i sottoposti della tenuta. La notizia arriverà anche a Umit, che subito lo dirà a Fikret che, sentendosi in colpa, correrà a casa dello zio per chiedere dove è stato portato dato che in ospedale non c'è.

Non appena Fikret entra in casa, vede Fekeli in forma smagliante ad aspettarlo sulla poltrona, e alle sue spalle Demir. L'uomo capirà subito che si è trattata di una messa in scena e non nasconderà la sua rabbia per questo. Demir, però, proverà a farlo ragionare, dicendogli che è arrivato il momento di mettere un punto alla loro rivalità.

Fikret, allora, gli chiederà di dire davanti a tutta Cukurova che suo padre era un infame e che si è preso gioco di sua madre, ma Demir si rifiuterà.

A quel punto, stanco di non arrivare a una soluzione, il marito di Zuleyha chiederà scusa a Fekeli e andrà via, mentre Fikret avvertirà lo zio che la sua guerra è appena cominciata.