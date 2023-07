Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e la settimana dal 24 al 28 luglio sarà molto importante. Marina sarà decisa a indagare su Lara e sarà pronta a far analizzare un oggetto di Tommaso per risalire al suo Dna. Nel frattempo, la signora Martinelli, pressata dall'invadenza di Ida, sarà costretta a farle qualche concessione. Nel frattempo Manuela dovrà decidere se andare con i Poggi in Sicilia, mentre Salvatore andrà a Ischia con Mariella e Guido.

Qui, il vigile tradirà Castrese e quando tornerà a Napoli sarà in imbarazzo. Infine, Manuel e Antonio giocheranno insieme e saranno in grave pericolo perché il figlio di Damiano porterà con sé l'arma ritrovata in casa.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina a un passo dalla verità

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 luglio raccontano che grazie all'aiuto di Silvana, Marina sarà sempre più vicina alla verità su Lara e Tommaso. La donna sarà certa che il bambino non sia figlio di Roberto, ma non avrà delle prove concrete in merito. Per questo motivo, Marina sarà pronta a far analizzare un oggetto di Tommaso per risalire al suo Dna. Ida, tuttavia, si accorgerà della presenza della signora Giordano e andrà subito ad avvisare Lara. La signora Martinelli riuscirà a farla franca anche questa volta? Le trame non rivelano se Marina riuscirà a portare a termine il suo piano entro la settimana.

Anticipazioni settimana 24-28 luglio: Salvatore e Samuel in preda ai sensi di colpa

Le puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 luglio vedranno in primo piano anche le vacanze dei protagonisti. Manuela sarà combattuta perché avrà la possibilità di andare in Sicilia con la famiglia Poggi, ma stare a contatto con Niko potrebbe metterla in difficoltà.

Nel frattempo, Salvatore si concederà una vacanza a Ischia con Guido e Mariella. I due vigili faranno di tutto per regalare un po' di serenità all'amico nonostante l'assenza di Castrese. Incitato da Mariella, Sasà si lascerà andare a un incontro romantico, ma al suo ritorno a Napoli sarà inevitabile sentirsi in colpa con il suo compagno.

I sensi di colpa non lasceranno neanche Samuel che, dopo aver tradito Speranza, farà di tutto per evitare Micaela ma lei lo marcherà stretto. In seguito all'ennesimo momento di passione con la gemella Cirillo, Samuel si confiderà con Nunzio.

Antonio e Manuel in pericolo a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che a Palazzo Palladini ci sarà un grave pericolo. Antonio, infatti, annoiato dalla solitudine a casa del nonno Raffaele, chiederà a Damiano di poter giocare con Manuel. Il bambino sarà felice di andare a trovare il suo amico, ma porterà con sé l'arma di suo zio trovata in casa. Infine, la gelosia di Renato non passerà inosservata agli occhi di Giulia e Luca che si accorgeranno del fastidio dell'uomo alla loro vista.