Le anticipazioni di Terra Amara dal 24 al 30 luglio rivelano che Yilmaz e Zuleyha si ritroveranno a dove rivedere il loro piano di fuga insieme, dopo che qualcosa è andato storto.

I due, quindi, si ritroveranno a dover riprendere in mano le redini delle loro vite e questa volta si diranno pronti a chiedere ufficialmente il divorzio ai loro rispettivi partner.

Yilmaz pronto ad uccidere Hunkar: anticipazioni Terra amara al 30 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 30 luglio raccontano che Yilmaz, non essendo riuscito a fuggire assieme alla sua amata Zuleyha, si mostrerà a dir poco avvelenato nei confronti di Hunkar.

L'uomo, infatti, riterrà che la colpa di questo fallimento sia della mamma di Demir e, per questo motivo, si dirà disposto ad ucciderla.

Alla fine, però, riuscirà a fermarsi in tempo e in tal modo ad evitare una strage, visto che Hunkar non ha nessuna colpa in tutta questa vicenda.

Intanto Sevda informerà Zuleyha della conversazione alla quale ha assistito, la quale potrebbe aiutare la donna a far chiarezza su ciò che è successo.

Hunkar, invece, si recherà a casa di Sevda per riprendersi i suoi nipoti e portarli dalla loro mamma: intende mettere fine alla faida familiare che si è creata a villa Yaman e, per tale motivo, chiederà anche a Demir di mettere da parte l'ascia di guerra nei confronti di Zuleyha.

Zuleyha e Yilmaz chiedono il divorzio: anticipazioni Terra amara 24-30 luglio

Le anticipazioni di Terra amara fino al 30 luglio rivelano che, a quel punto, Zuleyha e Yilmaz decideranno di restare a Cukurova, dove però intendono portare avanti la loro relazione.

E, per questo motivo, entrambi decideranno di chiedere il divorzio ufficiale dai loro rispettivi partner.

Nel momento in cui Yilmaz comunicherà la sua decisione a Mujgan, la reazione della donna sarà particolarmente dura.

La dottoressa metterà subito in chiaro il fatto di non aver alcuna intenzione di far vivere al suo piccolo Kerem Alì tutto quello che ha dovuto sopportare lei in passato: non vuole minimamente che il suo bambino possa soffrire.

Demir, invece, ribadirà a Zuleyha che per lui il piccolo Adnan è suo figlio, anche quando scoprirà che ormai Yilmaz sa tutta la verità sul bambino.

Behice scopre la verità su Fikret: anticipazioni Terra amara al 30 luglio

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Behice si intrufolerà all'interno della camera di Fikret e si metterà a rovistare tra le sue cose. La donna riuscirà così a trovare i documenti dell'uomo, dove c'è scritto il suo vero nome.

Intanto Demir organizzerà la cerimonia di circoncisione del piccolo Adnan, nonostante il parere negativo di Zuleyha.

Ma, nonostante il "no" della donna, Demir si mostrerà spietato come non mai e andrà avanti per la sua strada.