Armando Incarnato al centro del gossip e, in queste ore, sta tenendo banco con una stoccata lanciata sui social, rivolta nei confronti di quelle coppie che devono chiedere rispetto nella relazione.

Una frecciatina che non è passata inosservata, al punto che in moltissimi sul web si sono subito scagliati contro il cavaliere napoletano del trono over, accusandolo di essere incoerente tra ciò che scrive sui social e ciò che mette in atto nella vita reale.

'Se chiedete rispetto, siete cornuti', la stoccata di Armando di Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando riesce a tenere banco anche quando la trasmissione di Maria De Filippi non è in onda su Canale 5.

Il cavaliere napoletano ha postato un post decisamente polemico, in cui lancia una frecciatina nei confronti di un certo tipo di coppie.

"Se in amore dovete chiedere il rispetto, vi possono assicurare che siete single e molto probabilmente cornuti", ha sentenziato Armando che ha definito questo suo post la "perla del giorno".

Tuttavia, il cavaliere, non si è spinto oltre e non ha fornito ulteriori dettagli sui destinatari di questa sua stoccata in codice.

Immediata la reazione dei fan social che, dopo aver visto il post con la stoccata lanciata da Armando, non hanno risparmiato delle frecciatine nei confronti del cavaliere napoletano.

I fan di Armando sbottano sui social: 'Predichi bene e razzoli male'

"Tu predichi bene e razzoli male", ha scritto un utente puntando il dito contro Armando e tirando in ballo il suo percorso nello studio di Uomini e donne su Canale 5.

"Ma tu riesce ad amare qualcuna per davvero? Da come ti sei comportato con le donne che hai conosciuto in trasmissione, non dovresti neanche pronunciare la parola rispetto", ha sentenziato un altro utente social.

"Una perla di saggezza detta da chi non le mette in pratica. Basta con queste sceneggiate", ha scritto ancora qualcun altro contro il cavaliere napoletano del talk show Mediaset.

"Dai Armando, non farci ridere con queste tue perle di saggezza. Ridicolo", ha sbottato ancora un altro commentatore sui social.

Nuovo flirt per Armando Incarnato fuori da Uomini e donne?

Intanto, proprio in questi ultimi giorni si erano diffuse voci legate a una nuova possibile frequentazione tra Armando e una dama misteriosa.

Voci che, tuttavia, non sono mai state confermate ma neppure smentite dal diretto interessato: Armando, pur essendo sempre molto attivo su Instagram, ha preferito non dare adito a queste indiscrezioni sul suo conto.