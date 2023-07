Carola si sfoga sui social con le fan e ammette di essere alle prese con gli sbalzi ormonali. L'ex protagonista di Uomini e donne, terminata la sua esperienza come corteggiatrice, dove è stata scelta da Federico Nicotera, continua a essere al centro dell'attenzione.

In questi mesi ha sempre cercato di mantenere un rapporto diretto e costante con i suoi ammiratori, diventando una delle protagoniste della passata edizione tra le più seguite sui social.

Lo sfogo di Carola sui social

L'esperienza di Carola a Uomini e donne è stata particolarmente apprezzata dai fan social del programma di Maria De Filippi, tanto da diventare uno dei volti più amati dal pubblico del talk show.

Sui social, a oggi, conta più di 170.000 follower e anche dopo la fine della sua esperienza in tv ha continuato a mantenere un filo diretto con le persone che la seguono.

Proprio in queste ultime ore Carola si è lasciata andare a uno sfogo, svelando di essere alle prese con gli sbalzi ormonali.

'Io e gli sbalzi ormonali', la confessione di Carola sui social

"Come state? Io stamattina sono stata in giro. Io non ho mai sofferto di acne però ogni tanto mi esce qualche brufolo o qualche macchia e non so cosa metterci. Non si coprono neppure col trucco", ha raccontato l'ex volto di Uomini e donne chiedendo pareri alle fan social.

"Io e gli sbalzi ormonali, ragazze aiuto", ha scritto ancora Carola nel video della sua storia apparso su Instagram.

Insomma Carola continua a confrontarsi apertamente con le ammiratrici che adesso sperano di poterla rivedere al più presto sul piccolo schermo.

La relazione con Federico Nicotera è giunta al capolinea: a distanza di un mese dall'annuncio della separazione, tra i due non c'è stato nessun ritorno di fiamma.

A settembre lo sbarco di Carola come tronista a Uomini e donne?

In molti hanno sperato che quella tra Carola e Federico fosse una crisi passeggera, ma così non è stato. Carola e Federico si sono detti addio in maniera ufficiale e dopo la rottura la ragazza ha scelto di ritornare di nuovo dai suoi familiari, stoppando la convivenza a Roma con l'ex tronista.

Adesso, però, si avvicina settembre e soprattutto l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne nella fascia pomeridiana di Canale 5.

I fan del talk show sperano di poter rivedere Carola all'azione: il sogno sarebbe quello di assistere al debutto della ragazza sul trono, dove potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e provare così a cercare nuovamente la sua anima gemella.