Un posto al sole continua su Rai 3 e le prossime puntate si concentreranno sempre di più sulle vicende di Lara, Marina e Roberto. La signora Giordano andrà fino in fondo dopo aver parlato con Silvana e capirà che Tommaso non è il figlio di Roberto e Lara. La signora Martinelli verrà incastrata grazie a un errore commesso da lei un anno fa, quando aveva fatto sparire le lenzuola dopo l'aborto.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Silvana scavano nel passato di Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Marina ha chiesto a Silvana tutti i particolari sul suo licenziamento avvenuto un anno prima.

La governante ha spiegato di aver avuto un comportamento impeccabile, ma ricorda anche il momento esatto in cui il suo rapporto con Lara è precipitato. Quel giorno Silvana cercava le lenzuola della signora che all'improvviso sembravano sparite nel nulla. Quando la governante aveva tentato di aprire l'armadio di Lara, quest'ultima è andata su tutte le furie e poco dopo aveva inscenato un furto per farla licenziare. Questo racconto sveglierà dei forti dubbi in Marina, che vorrà andare fino in fondo alla questione e riuscirà a capire la verità su Tommaso.

Anticipazioni prossime puntate: Marina decisa a cercare le prove di quanto ha scoperto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara verrà incastrata dalle lenzuola che aveva fatto sparire tempo prima.

La signora Martinelli un anno fa ha avuto un aborto spontaneo, ma con Roberto ha fatto finta di nulla. La donna ha pianificato l'arrivo di Tommaso, un bambino che ha spacciato per suo figlio in cambio di soldi e Ferri non ha mai sospettato di lei. Marina sa dello strano comportamento di Lara nei confronti di Silvana, per questo indagherà fino ad arrivare a concludere che Tommaso non è il figlio di Roberto.

Il problema per la signora Giordano sarà procurarsi delle prove concrete da presentare a suo marito.

La dottoressa Picone potrebbe dare a Marina le risposte che cerca

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina sarà impegnata a dimostrare che Tommaso non è il bambino che Lara ha presentato come suo figlio. Le trame non dicono ancora come farà, ma l'arrivo della dottoressa Picone, previsto per l'ultima settimana di luglio, potrebbe essere una risposta.

La ginecologa è l'unica a sapere dell'aborto della signora Martinelli e Marina potrebbe rivolgersi a lei. Anche se la privacy impedirebbe alla dottoressa di parlare della situazione di una sua paziente, Marina potrebbe avere degli argomenti molto convincenti per raggiungere il suo obiettivo. La cosa certa è che il piano di Lara ha ormai le ore contate.