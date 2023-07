Gemma Galgani al centro del gossip estivo dopo una segnalazione che potrebbe mettere a rischio la sua presenza nella prossima stagione di Uomini e donne.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nella fascia del daytime pomeridiano: anche questa volta ci saranno nuovi protagonisti del trono classico e over pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella, con la speranza di trovare quella giusta.

Tra i nomi confermati spiccava quello della dama torinese ma, a questo punto, tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Nuovo flirt per Gemma fuori da Uomini e donne?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne del prossimo settembre, prevedeva il ritorno in video di Gemma Galgani.

La presenza in studio della dama torinese veniva data ormai per scontata, complice il fatto che nel corso degli anni sia diventata una sorta di colonna portante della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Con le sue travagliatissime storie d'amore, Gemma ha saputo incollare gli spettatori ai televisori, grazie anche ai suoi scontri al vetriolo con Tina, costantemente sul piede di guerra nei confronti della dama del trono senior.

La segnalazione su Gemma che fa tremare i fan di Uomini e donne

Ebbene, in queste ore, a far discutere è una segnalazione arrivata sul conto della dama torinese, la quale rivela che sarebbe stata beccata in compagnia di un cavaliere misterioso.

Secondo quanto riportato da alcuni fan su diversi forum dedicati alla trasmissione, Gemma sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo, col quale avrebbe trascorso dei momenti insieme, a spasso per le strade di Torino.

Tra i due sarebbe stata notata una certa sintonia, al punto che i fan della trasmissione hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero tra Gemma e questo uomo misterioso.

Una segnalazione che, adesso, fa tremare la dama torinese: cosa succederà nel corso della prossima edizione del talk show pomeridiano di Canale 5?

A rischio il futuro di Gemma nella prossima stagione di Uomini e donne?

Non si esclude che, dopo questa segnalazione social, il futuro di Gemma potrebbe essere compromesso e la redazione potrebbe "indagare" per scoprire come si sta evolvendo l'estate della celebre dama torinese.

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione di questa storia, le ultime indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e donne, rivelano che potrebbe essere in bilico anche la presenza di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, infatti, è stato recentemente beccato in compagnia di una ragazza misteriosa, con la quale pare stia portando avanti una frequentazione da qualche settimana.