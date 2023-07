Ida e Alessandro separati e si ignorano sui social, scatenando il chiacchiericcio tra i fan social che li hanno conosciuti a Uomini e donne.

In questi giorni l'ex dama del trono over ha postato una serie di contenuti in cui si mostra in vacanza in Sardegna, ma al suo fianco non c'è l'ex cavaliere.

Dopo una frase criptica che Alessandro ha postato sui social, si è subito parlato di una crisi in corso tra i due ex volti della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida e Alessandro separati: l'ex dama di Uomini e donne in vacanza da sola

Ida e Alessandro continuano a essere tra i volti più chiacchierati tra quelli che sono passati dallo studio di Uomini e donne over.

In questi giorni a destare grande clamore sono stati i contenuti social di Ida Platano, che su Instagram si è mostrata in vacanza insieme al figlio, ma senza Alessandro.

L'ex dama, reduce da una annata impegnativa con il suo salone di bellezza, ha staccato un po' la spina concedendosi delle giornate di assoluto relax in Sardegna.

Questa volta, però, al suo fianco non è presente Alessandro Vicinanza: i due non hanno trascorso questo scorcio d'estate insieme.

Aria di crisi tra Ida e Alessandro fuori da Uomini e donne?

Ovviamente, data la separazione, è subito scattato il campanello d'allarme e in tanti hanno ipotizzato che ci fosse aria di crisi tra i due.

Voci che sono state alimentate maggiormente dal fatto che, in questi giorni, i due ex volti di Uomini e donne si siano ignorati su Instagram.

Nessuna dedica d'amore e nessuno scatto del passato da postare sui social, così come facevano tradizionalmente anche quando si trovavano lontani.

Insomma tra i due sembrerebbe essere calato il gelo e un post sibillino di Alessandro Vicinanza non ha fatto altro che suggestionare ancora di più queste voci di crisi in corso tra i due ex volti della trasmissione di Maria De Filippi.

Il silenzio di Ida e Alessandro sulle voci di crisi in corso

"La differenza tra cose ed eventi è che gli eventi permangono nel tempo", è una delle frasi del post criptico di Alessandro Vicinanza, che potrebbe avere a che fare con la sua storia d'amore in corso con Ida Platano.

Sta di fatto che, malgrado le voci sempre più insistenti su quest5a presunta crisi in corso, i due diretti interessati (per il momento) hanno preferito non esporsi in prima persona.

Entrambi non hanno commentato queste voci, ignorando anche le richieste dei fan, curiosi di scoprire come stiano davvero le cose per la coppia nata tra il parterre di Uomini e donne over.