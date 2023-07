Le puntate della terza stagione di Terra Amara vedono la nascita di una nuova relazione clandestina. Demir perderà la testa per Umit, inconsapevole del fatto che la dottoressa con cui tradirà Zuleyha stia agendo per motivi di vendetta in accordo con il fratellastro Fikret. Per quanto tempo la relazione resterà segreta? Mentre la nuova dottoressa, divenuta direttrice generale dell'ospedale ammetterà, a se stessa di essere sul punto di innamorarsi per davvero di Yaman, Sevda sarà sul punto di vedere la coppia in atteggiamenti intimi.

Umit seduce Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul crescente interesse che Demir e Umit cominceranno a provare l'uno nei confronti dell'altra. Seguendo la trama della soap turca, ambientata nella Turchia degli anni Settante, la dinamica in questione si delineerà nel momento in cui Mujgan scoprirà che non ha ottenuto il ruolo di direttrice generale dell'ospedale. Pensava che le spettasse di diritto, invece il ruolo verrà affidato a Umit, la dottoressa che a breve arriverà ad Adana. Ben presto quello che sembrerà essere un trasferimento per fini lavorativi si rivelerà un ruolo nel piano che Fikret metterà a punto per vendicarsi di Demir, il suo fratellastro.

Fikret chiamerà in suo soccorso Umit chiedendole di sedurre Demir.

Per la giovane donna eseguire l'ordine sarà un gioco da ragazzi visto che, complice la crisi matrimoniale in corso tra Yaman e Zuleyha, ben presto Demir rimarrà catturato dalla bellezza della dottoressa. Dopo averle affittato a buon prezzo la casa un tempo acquistata per Sevda, Demir si recherà una sera a casa di Umit per aiutarla con un guasto idraulico e finirà per cedere alle sue avance.

Sevda sul punto di scoprire la coppia clandestina

Per Demir non si tratterà di un incontro da relegare a una singola volta, tant'è che l'uomo non vedrà l'ora di poter incontrare ancora con la sua amante. Dal canto suo Umit si imporrà di non cedere ai sentimenti per portare avanti il suo piano. Sta di fatto che la coppia clandestina comincerà a vedersi con regolarità a casa della dottoressa, ma durante uno dei loro incontri i due rischieranno di essere scoperti da Sevda.

Quest'ultima deciderà di recarsi nella vecchia casa per poter recuperare degli oggetti appartenenti a lei, incurante di ciò che accade al suo interno.

Sevda sarà sul punto di entrare e sorprendere la coppia in inequivocabili atteggiamenti intimi, quando un particolare relativo alla morte di Hunkar la bloccherà e la farà desistere dall'entrare in casa. Per il momento il tradimento di Demir ai danni di Zuleyha sarà al sicuro e lo stesso non si potrà dire per quanto riguarda il futuro di Behice, visto che Sevda farà sulla donna una scoperta destinata a svelare la verità sulla morte della matrona Yaman. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.