Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di agosto. Le novità interesseranno in primis i telespettatori di Un posto al sole che, per qualche settimana, dovranno fare a meno delle vicende dei vari protagonisti che popolano Palazzo Palladini.

In prime time, invece, si arriverà allo stop della fiction Scomparsa con protagonista Vanessa Incontrada, in onda attualmente nel prime time della domenica.

Un posto al sole si ferma in access: cambio programmazione Rai agosto

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo agosto 2023, riguarderà in primis la messa in onda di Un posto al sole, la soap opera italiana che sta registrando ottimi ascolti nella fascia dell'access prime time estivo.

Le puntate inedite di questa stagione andranno in onda regolarmente fino a venerdì 11 agosto, giorno in cui sarà trasmesso l'ultimo episodio in prima visione.

Da lunedì 14 agosto, infatti, inizierà lo stop della soap opera su Rai 3: per due settimane saranno sospesi gli episodi inediti di Un posto al sole.

Lo stop, quindi, andrà avanti fino al 25 agosto: in quelle due settimane saranno trasmesse "Le storie" della soap, ossia il racconto delle vicende più emozionanti e intense viste nel corso dell'ultimo anno, in attesa degli episodi inediti previsti dal 28 agosto in poi.

Su Rai 1, invece, con il mese di agosto si arriverà alla chiusura della fiction Scomparsa: domenica 6 agosto andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima e unica stagione della fiction con Vanessa Incontrada.

Chiude Scomparsa, Sei Sorelle va avanti: cambio programmazione Rai agosto

Calerà così il sipario sulla serie che, in queste settimane ha ottenuto buonissimi ascolti, nonostante si trattasse di repliche.

La seconda stagione di Scomparsa, però, non ci sarà: nonostante la Rai abbia scelto di riproporla al pubblico questa estate, non sono state messe in cantiere delle nuove puntate destinate al prime time.

In daytime, invece, non ci saranno interruzioni per Sei Sorelle: la soap spagnola che sta sostituendo Il Paradiso delle signore in daytime, proseguirà regolarmente per tutto il mese di agosto, con le nuove puntate in prima visione assoluta, previste fino all'8 settembre.

Torna Boss in incognito nel prime time di agosto su Rai 2

Per quanto riguarda poi, la prima serata di Rai 2, va segnalato anche il ritorno di un programma molto amato dal pubblico generalista. Trattasi di Boss in incognito, di cui verranno trasmesse le repliche delle passate stagioni nel prime time del martedì.

Spazio anche ai campionati mondiali di Atletica che troveranno ampio spazio tra daytime e prime time della seconda rete della tv di Stato, a partire dal 19 agosto.