Quando manca ancora più di un mese e mezzo all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, in rete si parla già di quali potrebbero essere i protagonisti delle prime puntate. Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista Nuovo Tv a fine giugno, Gemma Galgani non vedrebbe l'ora di ritrovarsi faccia a faccia con Isabella Ricci: pare che la torinese abbia gioito per la notizia della separazione tra la "rivale" e Fabio Mantovani.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Mentre i fan di Uomini e Donne si occupano del feeling tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco, le riviste di Gossip danno spazio a un'altra storica protagonista del dating-show che a settembre potrebbe riprendere posto nel parterre.

L'ultimo numero di Nuovo Tv, infatti, è tornato a parlare di Isabella e della fine del matrimonio con Fabio: la separazione è avvenuta lo scorso 6 giugno ma la dama l'ha annunciata su Instagram qualche settimana dopo. I giornalisti in questi giorni si sono esposti su come avrebbe reagito Gemma alla notizia della rottura tra la sua "rivale" numero uno e il marito Mantovani. Il settimanale di cronaca rosa, infatti, racconta: "Chi conosce bene Galgani, svela che prova una sottile soddisfazione per il fallimento amoroso di Isabella".

La "regina" del Trono Over, dunque, non avrebbe provato alcun dispiacere nell'apprendere che Ricci non è più sposata con il cavaliere che ha conosciuto in tv meno di due anni fa e con il quale è convolata a nozze nel maggio del 2022.

I rumor sulle 'regine' di Uomini e Donne

"La separazione di Ricci, con la quale ha litigato in televisione, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei", si legge ancora sulle pagine dell'ultimo numero di Nuovo Tv.

I giornalisti che si sono occupati di questa "rivalità", inoltre, informano i fan di Uomini e Donne che Gemma starebbe contando i giorni che la separano dal rientro in studio, dove potrebbe ritrovare un bel po' di sue vecchie conoscenze.

"Non vede l'ora di poterle dire tutto in faccia", ha concluso la rivista che di recente ha riportato la reazione che avrebbe avuto Galgani alla notizia dell'addio tra Isabella e Fabio.

La coppia che si è formata nel Trono Over in una recente edizione, infatti, si è separata all'inizio di giugno e dopo un solo anno insieme: il matrimonio si è celebrato a maggio 2022 e a giugno del 2023 è stato "archiviato" legalmente.

Lo sfogo della protagonista di Uomini e Donne

Nell'attesa di scoprire se a fine agosto figurerà nuovamente nel parterre di Uomini e Donne, in queste ore Isabella è riapparsa sui social network, dai quali mancava dall'8 giugno (giorno in cui ha reso pubblica la separazione dal marito Fabio).

Sotto ad una foto che mostra il suo viso assorto e sorridente, Ricci ha scritto: "Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi". "Mi troverete un po' dimagrita ma con il mio io sempre forte. Mi siete mancati tutti", ha proseguito la dama del Trono Over nel suo ultimo post Instagram.

Rivolgendosi direttamente ai suoi oltre 144mila follower, l'imprenditrice ha concluso: "Vi racconterò qualche storia e vi porterò sempre con me.

Vi piacerebbe farmi compagnia?".

Insomma, con queste parole Isabella ha confermato la sua volontà di ripartire da zero e dal legame con i fan che aveva interrotto all'inizio dell'anno: da gennaio 2023, infatti, la donna è sparita dalla rete e solo poche settimane fa si è saputo che il motivo era la crisi che aveva colpito lei e Fabio. In merito alle cause della rottura definitiva con Mantovani, invece, Ricci non si è ancora esposta dicendo di volerle tenere private.