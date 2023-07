L'appuntamento con Un posto al sole va in onda anche nella settimana 10-14 luglio 2023 su Rai 3.

Le anticipazioni rivelano che Rossella si ritroverà a fare i conti con nuovi problemi che rischieranno di compromettere ulteriormente il suo lavoro in ospedale.

Spazio anche ai sospetti di Roberto Ferri che, questa volta, desidererà sapere tutta la verità sul conto di Ida.

Rossella nei guai col primario: anticipazioni Upas al 14 luglio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma fino al 14 luglio, rivelano che Rossella verrà messa a dura prova sotto vari punti di vista.

La giovane Graziani, infatti, si renderà conto che quanto è successo con Nunzio non l'ha lasciata affatto indifferente ma al tempo stesso non sa come affrontare la situazione, dato che si preannuncia particolarmente spinosa.

Come se non bastasse Rossella verrà messa a durissima prova anche dal punto di vista lavorativo: la ragazza finirà nel mirino del suo capo Luca, il quale noterà la distrazione della dottoressa in ospedale.

Distrazioni che, tuttavia, non sono affatto consentite in corsia e per questo motivo Rossella rischierà di veder ancora più compromesso il suo rapporto col primario.

Roberto Ferri vuole la verità su Ida: anticipazioni Upas al 14 luglio

Inoltre, le anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole che saranno in onda dal 10 al 14 luglio su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto.

Gli atteggiamenti di Ida, decisamente troppo protettiva e affettuosa nei confronti di Tommaso, spingeranno Roberto a credere che la donna stai nascondendo qualcosa.

Per questo motivo, quindi, Ferri interrogherà la sua ex compagna Lara che ha assunto Ida come babysitter del bambino. Questa volta, quindi, Roberto cercherà tutta la verità sul conto di Ida e vorrà sapere cosa si nasconde dietro a questo suo modo di fare.

Manuel si ritrova in pericolo: anticipazioni Upas al 14 luglio

In questi nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3 ci sarà spazio anche per dei momenti di forte apprensione legati al piccolo Manuel.

Il bambino, infatti, si ritroverà protagonista di una situazione che si preannuncia particolarmente rischiosa: Damiano riuscirà ad intervenire in tempo e ad evitare il peggio per suo figlio?

Spazio anche alle vicende di Giulia che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap, deciderà di chiedere a Luca di trasferirsi presso la Terrazza di Palazzo Palladini. In questo modo, quindi, il primario potrà lascare la casa di Michele ed evitare l'imbarazzante situazione di condividere lo stesso tetto col padre della dottoressa Graziani, dato che tra i due non corre proprio buon sangue in corsia.