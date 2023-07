Prosegue l'appuntamento nella fascia preserale con Un posto al sole. La soap, infatti, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20: 50 circa su Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda martedì 11 luglio svelano importanti novità. Arriverà una svolta per Viola, la quale, dopo un lungo periodo di confusione, riuscirà ad ammettere che la fine del suo matrimonio è piuttosto vicina. Nunzio, invece, comprenderà di provare qualcosa per la sua amica Rossella. Il ragazzo, tuttavia, cercherà di tenere a bada i suoi sentimenti per la giovane Graziani.

Upas, trama 11 luglio: la giovane Bruni ammette la fine del suo matrimonio

Nel corso della puntata di Upas dell'11 luglio sarà dato spazio alla vita sentimentale di Viola. La giovane, infatti, sta vivendo un momento di grande confusione. Già dai tempi dell'attentanto di Valsano per la coppia hanno avuto inizio i problemi. Tuttavia Viola a un certo punto ha scelto di dare una seconda possibilità al suo matrimonio, forse sotto pressione da parte di Eugenio. La convivenza fra i due non ha fatto altro che slatentizzare una situazione tutt'altro che confortante. La giovane Bruni, dopo mesi di insofferenza, troverà finalmente il coraggio di aprirsi con qualcuno. Viola, infatti, sceglierà di raccontare a Raffaele che fra lei ed Eugenio le cose non vanno affatto bene.

Per la ragazza il loro rapporto si è ridotto a una semplice routine. Viola ammetterà di trovarsi a vivere una relazione chiusa e di avvertire il bisogno di altro.

Upas, spoiler 11/7: Nunzio tiene a bada i suoi sentimenti per Rossella

Le anticipazioni della puntata di Upas dell'11 luglio svelano importanti novità anche per quanto riguarda il personaggio di Nunzio.

Dopo aver chiuso definitivamente con Chiara, Nunzio comprenderà di essere innamorato di Rossella [VIDEO]. Il giovane Cammarota, però, deciderà di mettere da parte i suoi sentimenti per colei che reputava solo un'amica. La scelta dello chef sarà dettata dal desiderio di non mettere la ragazza in difficoltà, essendo quest'ultima fidanzata con Riccardo.

Upas, episodio 11 luglio: Luca prende di mira Rossella

Nel corso della puntata di Upas dell'11 luglio non sarà dato spazio solo alla vita sentimentale di Rossella, ma anche a quella professionale. La ragazza, infatti, si troverà ad avere sempre più difficoltà sul posto di lavoro. Luca De Santis, il nuovo primario, avrà un atteggiamento sempre più duro con la specializzanda. Tutto ciò metterà in profonda crisi la giovane. Al contempo Jimmy farà una richiesta al nonno, il quale, tuttavia, non potrà accontentarlo. Giulia, però, interverrà giusto in tempo per salvare la situazione.