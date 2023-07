Le anticipazioni americane di Beautiful sono ricche di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Liam deciderà di raggiungere Hope, così si appresterà a partire per Roma. Sfortunatamente, quando arriverà nella città eterna, Liam si troverà di fronte a uno spettacolo sconcertante: l'uomo vedrà Hope baciare Thomas, l'ex cognato di cui non si fida affatto. Rimasto sconvolto dalla scena, Liam si sentirà tradito e deluso dalla donna che ama.

In seguito il giovane Spencer andrà a confidarsi con Steffy riguardo l'accaduto: in un momento di confusione e vulnerabilità, Liam si avvicinerà alla sua ex moglie e le darà un bacio appassionato.

Questa inattesa reazione getterà Steffy nella totale confusione e renderà tutto ancora più complicato per entrambi.

Beautiful, puntate americane: Liam e Steffy si baciano

Le anticipazioni americane di Beautiful portano in un turbine di emozioni e colpi di scena. Nelle puntate trasmesse prossimamente in Italia, Liam sarà disperato, dopo aver assistito allo scioccante bacio tra Hope e Thomas. Il giovane Spencer si troverà in uno stato di sconvolgimento totale e non saprà come comportarsi nei confronti di Hope, una volta tornato a Los Angeles. Sarà così che si sfogherà con Steffy, ammettendo di aver avuto la conferma ai suoi sospetti: il matrimonio con Hope è ormai finito. Durante il confronto, Liam e Steffy sembreranno molto complici e in un momento di vulnerabilità Spencer bacerà la sua ex, cogliendola di sorpresa e creandole ulteriore confusione.

Nel frattempo, John confiderà a Taylor di aver spinto Liam a raggiungere Hope a Roma per cercare di risolvere i loro problemi. Tuttavia, il giovane Spencer avrà trovato qualcosa di molto diverso da quanto si aspettava. Tornato a casa, Liam si confiderà con Wyatt e gli racconterà tutto ciò che è accaduto in Italia, mentre Steffy si troverà sul volo di ritorno e non racconterà nulla del bacio scambiato con il suo ex marito.

Hope nasconde a Liam di aver baciato Thomas

Hope si ricongiungerà con Liam e non troverà il coraggio di confessare ciò che è accaduto con Thomas durante il viaggio a Roma: la donna, però, sarà ignara del fatto che suo marito sappia già tutto riguardo il bacio. Anche Steffy deciderà di non parlare con nessuno del bacio con Liam, tantomeno con John. Alla fine del viaggio, entrambe le coppie potrebbero essere sull'orlo della rottura.