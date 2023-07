Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 17 fino a giovedì 20 luglio 2023 sono ricche di colpi di scena. Nella giornata di venerdì 21 luglio la soap opera non andrà in onda.

Anticipazioni Un posto al sole 17-20 luglio: Manuel si impossessa di un’arma

A casa di Rosa. il piccolo Manuel finirà per dare un’occhiata al borsone dello zio Eduardo, trovandovi dentro delle armi. Intanto Eduardo e Clara inizieranno a prendere le distanze l’uno dall’altra. Davanti a questa situazione, Rosa sarà convinta che i problemi che suo fratello ha causato siano ormai giunti al termine.

In realtà il pericolo sarà in agguato, visto che Manuel prenderà una pistola e la nasconderà sotto il letto della sua camera.

Nel frattempo la polizia investigherà sui nuovi clan che si sono stabiliti nel centro storico, in particolar modo su quello di Eduardo Sabbiese. Sarà Lucia a coinvolgere nella faccenda Eugenio, il quale, non andando più d’accordo con la moglie Viola, finirà per intrattenere rapporti sempre più stretti con la collega. Raffaele proverà a fare da ponte fra i due coniugi, riuscendo a portare un briciolo di serenità fra Viola ed Eugenio.

Renato infastidito dal legame di Giulia e Luca: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Mentre Giulia si accingerà a dare il benvenuto al suo amico Luca De Santis, che si è stabilito alla Terrazza lasciando l’abitazione di Michele, Renato proverà un gran fastidio per la situazione venutasi a creare e non esiterà a sfogarsi con Raffaele.

L'uomo, infatti, visto che tra Giulia e Luca sarà sempre più lampante il feeling, comincerà ad avere una certa gelosia.

Intanto Mariella e Guido, convinti che fra Speranza e il suo fidanzato ci sia stata solamente una brutta lite, spingeranno la ragazza a fare il primo passo con Samuel. In realtà fra quest’ultimo e Micaela è accaduto qualcosa di impensabile.

Mentre Samuel si prenderà del tempo per fare chiarezza su ciò che prova dentro di sé, le sorelle Cirillo si interrogheranno sul cosiddetto ‘periodo rosa’ di Micaela.

Ritorna Cristina nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina pronta a smascherare Lara

Il ritorno di Cristina a Palazzo Palladini manderà al settimo cielo il giovane Jimmy.

Ma la ragazzina sembrerà disinteressata al figlio di Niko e - a tal proposito - il ragazzo otterrà dei consigli sbagliati da nonno Renato. Sarà così che i due giovani affronteranno la loro prima crisi.

Nel frattempo Marina continuerà a indagare su Lara e Silvana, domandandosi che cosa sia accaduto fra le due donne. Convinta che il piccolo Tommaso non sia realmente il figlio di suo marito, Marina sarà pronta a procurarsi le prove per smascherare questa messinscena. Nel frattempo Lara Martinelli approfitterà della presenza di Cristina per avvicinarsi a Ferri.

La spiazzante proposta di Bice a Mariella

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Bice tornerà alla carica e questa volta farà un’altra spiazzante proposta a Mariella.

Successivamente, la moglie di Guido sarà intenzionata a convincere Salvatore a invitare Bufalotto a Ischia, in modo da svelare la loro relazione. Sasà rifiuterà l’invito e piomberà nello sconforto, ma ci penserà Guido a risollevargli il morale.

Intanto Niko verrà a sapere da Raffaele che suo padre sta attraversando un periodo nero e si offrirà di stargli accanto per aiutarlo.