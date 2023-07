Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 18 luglio, Mujgan verrà arrestata dai gendarmi, mentre Zuleyha sarà chiamata a testimoniare dal procuratore generale di Cukurova. Tuttavia, la decisione della signorina Altun spiazzerà tutti i presenti, compresa la sua acerrima nemica in amore. Successivamente, Demir si recherà da Sermin minacciandola di bruciarle la casa. Infine, Hunkar si insospettirà dopo una misteriosa chiamata per sua nuora.

Il procuratore convoca Zuleyha e Mujgan per interrogarle

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Mujgan verrà portata via dai gendarmi durante il suo turno in ospedale sotto gli occhi di alcune signore del paese che inizieranno ad alimentare non pochi pettegolezzi nei suoi riguardi.

Intanto, anche Zuleyha verrà convocata in questura per ascoltare le testimonianze di ambedue le donne. Infatti, il nuovo procuratore di Cukurova ha appreso che Mujgan avrebbe tentato di togliere la vita alla sua rivale in amore e vuole indagare sulla questione. Ad ogni modo, Altun deciderà di scagionare la dottoressa Hekimoglu confermando, dinanzi al procuratore, di aver provato a togliersi la vita da sola.

Demir minaccia Sermin di bruciarle la casa per avergli mentito

A questo punto, Demir si recherà subito da sua cugina minacciandola di bruciarle di nuovo la casa se avesse osato mentirgli ancora. Però, l'ex moglie di Sabahattin giurerà al signor Yaman di non avergli raccontato alcuna bugia: ha davvero sentito Gulten consigliare a Zuleyha di denunciare Mujgan per tentato omicidio.

Nel frattempo, Hunkar chiederà a sua nuora perché non abbia testimoniato contro la dottoressa in presenza del Procuratore e Zuleyha le risponderà che non augurerebbe mai a nessuno di stare dietro le sbarre lontano dai propri figli. Invece, Demir sarà insediato dai dubbi: Zuleyha ha davvero mentito al procuratore per far cadere le accuse contro Mujgan?

Per questo motivo, l'uomo manderà a chiamare Gulten per avere una conferma definitiva.

Yilmaz e Zuleyha si incontrano di nascosto in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Hunkar apprenderà che la sua domestica è stata chiamata da Demir e le ordinerà di non lasciare la tenuta. Inoltre, la signora Yaman chiamerà suo figlio nella Holding di famiglia e gli dirà che quello che succede ad Altun non è più affar suo.

Intanto, Mujgan sarà preoccupata poiché inizierà a domandarsi il motivo per il quale la mamma di Leyla e Adnan abbia deciso di scagionarla e si sfogherà con sua zia Behice. Infine, Yilmaz chiamerà Zuleyha di nascosto per incontrarla, ma la telefonata insospettirà Hunkar.