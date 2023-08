L'appuntamento con Amici 2023/2024 roverà spazio nel nuovo palinsesto Mediaset. Quest'anno non mancheranno le sorprese e tra le novità ci saranno in primis quelle legate al cast di professori che popoleranno la scuola di Maria De Filippi.

Tra le new entry potrebbe esserci il ballerino Giuseppe Giofrè, già visto nei panni di giudice del serale dello show, mentre non ci sarà la vecchia conoscenza Emma.

Arisa se ne va, Lorella Cuccarini resta: anticipazioni Amici 23 nuovo cast

Le anticipazioni sul cast di Amici 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Lorella Cuccarini, pronta a sedersi in giuria per commentare le esibizioni degli allievi di canto.

Situazione differente per Arisa, che nel corso della prossima edizione non tornerà nella giuria dello show di Maria De Filippi.

La cantante risulta fuori dal cast, dato che ha scelto di tornare in Rai e rimettersi in gioco come giudice nel talent show The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici.

Chi prenderà il posto della cantante nel team della scuola più famosa d'Italia?

Emma Marrone non ci sarà nel cast: anticipazioni Amici 2023/2024

Le indiscrezioni di queste settimane parlavano di Emma Marrone come possibile sostituta della cantante, ma così non sarà.

La presenza di Emma non è prevista nel cast di professori di questa ventitreesima edizione. La cantante, dal prossimo settembre, sarà impegnata con nuovi progetti professionali, tra cui l'uscita del nuovo album.

Di conseguenza Emma non prenderà parte al cast di insegnanti della scuola di Maria De Filippi, dopo che in passato è stata una delle giudici dello show.

Giuseppe Giofrè verso la promozione ad Amici 2023/2024

In attesa di scoprire chi arriverà alla corte di Maria De Filippi nelle vesti di nuovo insegnante di canto, le anticipazioni sul cast di Amici 23 rivelano che potrebbe arrivare un volto molto amato dal pubblico dello show.

Trattasi di Giuseppe Giofrè, il ballerino ex professionista della scuola e giudice dell'ultima edizione del serale.

Dopo la prova da giudice dello show, Giuseppe Giofrè potrebbe ottenere la promozione da Maria De Filippi.

Nel corso della prossima edizione di Amici potrebbe mettersi in gioco come insegnante della scuola e provare così a scovare nuovi talenti, prendendo il posto di Raimondo Todaro, la cui presenza nel cast dello show sarebbe in bilico.