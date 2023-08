Cresce l'attesa per la stagione di Amici 2023/2024. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda da domenica 17 settembre, con la messa in onda della prima puntata.

Le sorprese non mancheranno e quelle più importanti saranno legate al cast di professori di questa ventitreesima stagione.

Tra le new entry potrebbe esserci un volto ben noto al pubblico del talent show: trattasi di Emma Marrone.

Quando riparte l'appuntamento con Amici 2023/2024 su Canale 5

L'appuntamento con la nuova edizione di Amici 23 è confermato nella fascia della domenica pomeriggio di Canale 5.

La prima puntata è fissata per domenica 17 settembre e dal lunedì successivo inizierà anche la consueta striscia del daytime, che troverà spazio nella fascia del primo pomeriggio subito dopo Uomini e donne.

Le sorprese non mancheranno e in queste settimane gli autori del talent show stanno lavorando alacremente alla stesura del nuovo cast: non solo la formazione della nuova classe di allievi, ma anche l'arrivo dei nuovi professori che quest'anno si metteranno in gioco.

Arisa esce di scena: anticipazioni cast Amici 23

Chi ci sarà nel cast del talent show? Le anticipazioni ufficiali rivelano che è confermata la presenza della prof Lorella Cuccarini, pronta ancora una volta a traghettare gli allievi verso il serale dello show, dopo il grande successo della passata edizione con Angelina Mango (che potrebbe partecipare tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus).

Confermata anche la presenza di Alessandra Celentano e quella di Rudy Zerbi, ormai considerati due colonne del talent show pomeridiano di Canale 5.

Non ci sarà, invece, Arisa. La cantante uscirà di scena dal cast degli insegnanti per tornare nuovamente in Rai, dove sarà giudice del talent show The Voice Kids.

Emma e Giuseppe Giofrè verso la promozione ad Amici 2023/2024

In bilico anche la presenza di Raimondo Todaro. Dopo gli screzi avuti con Maria De Filippi nel corso dell'ultima stagione, pare che non sia stato riconfermato.

Le anticipazioni su Amici 23 rivelano che ci sarebbero delle ottime possibilità di rivedere nella scuola una delle artiste che è stata lanciata proprio dal talent show.

Trattasi di Emma Marrone, che da settembre potrebbe vestire i panni di prof di canto. Oltre a quello della cantante, si fa anche il nome di Giuseppe Giofrè, l'ex ballerino professionista dello show che quest'anno ha preso parte al programma nelle vesti di giudice del serale.

Saranno loro due i nuovi insegnanti della scuola di Maria De Filippi?