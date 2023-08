Terra Amara continua l'appuntamento su Canale 5 e le puntate di settembre vedranno al centro delle scene ancora Zuleyha e Mujgan. Questa volta, la moglie di Yilmaz dirà a Zuleyha di essere incinta per sbarazzarsi di lei, ma i suoi piani non andranno come previsto. Quando Yilmaz verrà a sapere che sua moglie è incinta penserà che il padre sia Fikret e andrà da lui per ucciderlo. A evitare il peggio sarà Mujgan che arriverà appena in tempo per dire a suo marito che ha inventato tutto.

Anticipazioni di Terra amara: Mujgan dirà a Zuleyha di aspettare un figlio

Le anticipazioni di Terra amara promettono momenti ad altissima tensione a settembre. Tutto inizierà quando Mujgan ascolterà i piani di Zuleyha e Yilmaz, decisi a vivere la loro storia d'amore. Pur di non perdere suo marito, la dottoressa farà in modo di incontrare la sua rivale e le dirà di aspettare un bambino.

Questa notizia farà male a Zuleyha, che da quel momento in poi non vorrà più avere nulla a che fare con Yilmaz. "Congratulazioni, ho sentito che avrai un altro figlio", dirà Zuleyha ad Akkaya che non riuscirà a credere a quelle parole. La donna, in lacrime, dirà addio per sempre a Yilmaz e non vorrà sentire nessuna ragione.

Anticipazioni delle puntate di settembre: Yilmaz furioso con Fikret

Le puntate di Terra amara in onda ad agosto vedranno al centro dei riflettori Yilmaz, disperato per la reazione di Zuleyha. L'uomo affronterà subito Mujgan, dicendole di non averla mai toccata e quindi quel bambino non è suo, ma Fekei si schiererà con la dottoressa.

Ali Rahmet rimprovererà Yilmaz per i suoi dubbi sulla sincerità di sua moglie e lo esorterà a prendersi cura del suo secondo bambino, così come ha voluto il destino. Nel frattempo a Cukurova si diffonderà la voce di una relazione segreta tra Mujgan e Fikret.

Mujgan confesserà le sue bugie per salvare la vita a Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando i pettegolezzi arriveranno alle orecchie di Yilmaz, l'uomo sarà certo che il figlio di Mujgan sia del nipote di Fekeli.

A quel punto Yilmaz correrà alla fabbrica da Fikret per ucciderlo. Akkaya punterà una pistola contro il nipote di Fekeli che non avrà idea di quello che sta succedendo. "Come hai potuto andare a letto con Mujgan?" gli chiederà Yilmaz e Fikret sarà molto sorpreso da queste parole. Akkaya sarà sul punto di premere il grilletto quando arriverà Mujgan a impedirglielo: "Ti ho mentito, Yilmaz, non sono incinta".

Davanti a Fekeli, Cetin, Fikret e Yilmaz, la donna ammetterà di aver rubato i risultati della gravidanza per paura di perdere suo marito. Quest'ultimo, furioso, porterà via Mujgan con la forza.