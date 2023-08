Anche se a breve inizierà la nuova edizione, alcuni protagonisti di Amici 22 sono ancora al centro del Gossip. Il 23 agosto, ad esempio, Amedeo Venza ha riportato le segnalazioni di un paio di fan su quello che sarebbe accaduto tra Wax e Angelina durante la trasmissione. Pare che Cricca, anche lui allievo della passata stagione del talent, abbia confidato a persone a lui vicine che i due colleghi avrebbero avuto una relazione nel corso dell'anno scolastico; dopo la finale, però, lei sarebbe tornata tra le braccia del fidanzato, come se nulla fosse successo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mattia Zenzola e Benedetta Vari non sono gli unici allievi di Amici 22 al centro del gossip di questo periodo: nelle ultime ore, infatti, due finalisti della scorsa edizione del talent sono tornati prepotentemente sotto i riflettori per via di una segnalazione spiazzante.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato il 23 agosto, spicca quella sul messaggio che un fan anonimo gli ha inviato per aggiornare lui e tutti i curiosi su una "coppia" molto discussa della classe 2022/2023.

"Tra Rimini e Riccione, Cricca si sarebbe lasciato andare ad alcune indiscrezioni su Wax e Angelina", si legge sui social network nella giornata di oggi.

Il cantante che si è fidanzato con Isobel Kinnear dopo la finalissima, dunque, avrebbe fatto inaspettate confidenze sui colleghi che per mesi sono stati protagonisti di chiacchiere e illazioni su un presunto interesse reciproco.

Il silenzio dei ragazzi di Amici

"Hanno avuto una relazione durante il programma", si legge ancora nella segnalazione che Venza ha prontamente riportato su Instagram mercoledì 23 agosto.

Si vocifera, dunque, che i sospetti che tanti fan di Amici avevano avuto su Wax e Angelina nel corso della fase serale sarebbero fondati perché i due avrebbero avuto un flirt in casetta.

"Lei fa finta che non sia mai successo niente forse per facilitarsi la vita, visto che lavora con il fidanzato", ha aggiunto la fan che ha scritto ad Amedeo in queste ore.

Lo stesso influencer pugliese si è occupato più volte di questa "coppia" mesi fa, ovvero quando in tantissimi sostenevano che dietro le quinte del talent-show sarebbe nato un sentimento tra i due cantanti della classe, rispettivamente "pupilli" di Arisa e Lorella Cuccarini.

Attesa per il ritorno di Amici su Canale 5

Nelle tante interviste che hanno rilasciato dopo l'uscita dalla scuola, Wax e Angelina hanno sempre parlato del loro rapporto come un'amicizia molto profonda ma che non si è mai trasformata in nulla di sentimentale.

Le dediche che i due si sono fatti durante il serale (i fan ricordano soprattutto quando Matteo ha cantato per la figlia di Mango "En e Xanax", dicendole "tu hai l'anima che io vorrei avere" davanti a tutto il pubblico), dunque, potrebbero essere stati dei segnali a riprova della relazione che si dice avevano al tempo.

C'è da precisare, però, che non esistono prove concrete a supporto di questa tesi se non le presunte confidenze di Cricca a terze persone.

Tornando al programma condotto da Maria De Filippi, si dice che l'esordio della 23^ edizione rischia di slittare a domenica 24 settembre. La prima puntata, però, sarà registrata con un po' d'anticipo rispetto alla sua messa in onda in televisione e le anticipazioni del web chiariranno se qualche professore lascerà il cast oppure se saranno tutti riconfermati.

Allo speciale dedicato alla formazione della classe 2023/2024, inoltre, dovrebbe partecipare anche Mattia Zenzola in qualità di super ospite, nonché di vincitore in carica della trasmissione Mediaset.