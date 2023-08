Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati. Dopo i rumor che circolano da settimane, la ballerina ha deciso di fare chiarezza tramite il suo account Instagram: la coppia nata dopo Amici di Maria ha deciso di prendere due strade diverse, a causa delle molteplici differenze di natura caratteriali. A tal proposito Cosmary ha smentito categoricamente le voci su un possibile tradimento.

Le parole della ballerina

Da qualche settimana a questa parte si mormorava di una possibile rottura tra Cosmary e Nunzio, ma i due diretti interessati non avevano mai confermato i pettegolezzi di Gossip sul loro conto.

Mercoledì 30 agosto, su Instagram l'ex ballerina di Amici di Maria ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale e ha annunciato la fine della relazione con il collega Stancampiano: "Ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione". Inoltre ha smentito categoricamente che alla base dell'addio ci siano dei tradimenti.

Fino a oggi Cosmary non aveva mai rotto il silenzio, poiché tende a mostrare sui social solamente le cose belle. Nel momento in cui sono uscite delle cose non veritiere ha deciso di intervenire. Infine, ha chiesto di non insultare né lei né il suo ex.

Lo sfogo di Nunzio

Nei giorni scorsi, l'ex coppia si era lanciata delle frecciatine a distanza sui social.

Scendendo nel dettaglio, Nunzio tramite il suo account Instagram si era lasciato andare a un piccolo sfogo: "Il mio unico errore è stato amarti… Al punto da annullare me stesso". Da quanto è emerso sarebbe stata Fasanelli a decidere di interrompere la storia, ma Nunzio non l'avrebbe presa bene. A tal proposito il ballerino avrebbero cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto, ma le cose non sarebbe andate come sperava.

Nonostante Cosmary abbia ufficializzato solo oggi la fine della relazione, da qualche settimana la notizia era nell'aria poiché Nunzio non era presente al compleanno della fidanzata. Nel dettaglio, Fasanelli è volata a Parigi con la famiglia per festeggiare il 23esimo compleanno, ma del suo fidanzato neanche l'ombra.

Nunzio e Cosmary si erano conosciuti nella scuola di Amici

Nunzio e Cosmary hanno preso parte alla stessa edizione di Amici di Maria. All'interno della scuola di Maria De Filippi, la ballerina si era avvicinata ad Alex Wyse e lontano dai riflettori avevano continuato la frequentazione salvo poi interromperla. Pochi mesi dopo, a gran sorpresa Nunzio e Cosmary avevano iniziato a mostrarsi insieme sui social fino ad ufficializzare la relazione. La giovane età di entrambe, però, li ha portati a prendere una strada diversa.