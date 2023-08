La soap opera turca Terra Amara prosegue il suo appuntamento pomeridiano su Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse dall’8 al 10 settembre 2023, Behice Hekimoglu punterà il dito contro Zuleyha Altun, sostenendo di essere stata ferita gravemente a causa sua.

Trama Terra amara dell’8 settembre: Sermin non si fida di Behice

Gli spoiler sulla puntata in programmazione venerdì 8 settembre raccontano che Zuleyha si sentirà tradita da Yilmaz quando apprenderà che Mujgan aspetta il secondo figlio. In preda alla furia, e parecchio delusa, deciderà di chiudere ogni rapporto con Akkaya.

Intanto Behice, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, in una conferenza stampa accuserà Zuleyha di essere coinvolta con la sua aggressione, ma la perdonerà, con la speranza di tornare nelle grazie di Ali Rahmet Fekeli. A non fidarsi della signora Hekimoglu sarà Sermin, visto che sarà convinta che non abbia detto la verità.

Episodio del 9 settembre: Gaffur in crisi, scontro verbale tra Sevda e Saniye

Nell’episodio di sabato 9 settembre Sermin dirà a Demir di credere che ci sia lo zampino di Behice con la morte di Hunkar. Mentre Gaffur si dispererà al pensiero che Behice possa svelare alla polizia che è lui l’assassino di Hatip.

Nel contempo Sevda si ambienterà sempre di più a Villa Yaman, scatenando la dura reazione di Saniye: tra le due donne ci sarà uno scontro verbale molto acceso.

Successivamente Sevda e Demir supporteranno Zuleyha quando la vedranno turbata a causa di Behice.

Yilmaz vorrà delle spiegazioni da Mujgan dopo aver scoperto che è incinta. L’uomo sarà sicuro di non essere il padre del bambino, visto che non sta in intimità con lei da mesi. Ali Rahmet Fekeli rimprovererà il figlioccio per aver accusato la dottoressa Hekimoglu di tradimento.

Sermin, quando saprà della gravidanza di Mujgan, avviserà Demir.

Zuleyha vorrà prendere in mano l'eredità di Hunkar e si metterà alla guida della fattoria.

Puntata del 10 settembre: Akkaya affronta Fikret, Fekeli affranto per la morte di Hunkar

Anche la puntata di domenica 10 settembre si preannuncia movimentata. Dalle anticipazioni si evince che Zuleyha capirà che Yilmaz le ha mentito quando le ha fatto credere di non avere più rapporti intimi con Mujgan.

Akkaya affronterà Fikret quando apprenderà che potrebbe avere una relazione extraconiugale con la moglie Mujgan. Quest’ultima prenderà le difese del nipote di Fekeli e dirà al marito di non essere in stato interessante.

Saniye, dopo aver sospettato che Gaffur sia tornato a frequentare l’ex amante Seher, sarà disposta a cacciarlo di casa. A consolare l’ex capomastro ci penserà la figlia Uzum, dopodiché l’uomo si metterà alla ricerca di un lavoro in Germania.

Mentre in città inizierà a esserci il sospetto che Behice sia l’assassina di Hunkar, Zuleyha prometterà ai braccianti della tenuta che continuerà il lavoro come erede della defunta suocera Hunkar. A proposito di quest’ultima il suo amato Fekeli, ancora disperato per averla persa, consegnerà una lettera all’amico Turan.