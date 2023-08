A poco più di un anno dall'inizio della loro storia d'amore, due ballerini di Amici 22 starebbero attraversando un periodo poco felice. Nunzio Stancampiano, infatti, nelle scorse ore ha usato Instagram per condividere una riflessione che i fan hanno subito collegato a Cosmary Fasanelli: il giovane ha parlato di errori e di aver amato talmente tanto da arrivare ad annullarsi per l'altra persona.

Aggiornamenti sugli amori nati ad Amici

Nunzio e Cosmary si sono fidanzati l'estate scorsa: dopo aver condiviso l'esperienza nel corpo di ballo del programma Battiti Live, i due hanno ufficializzato la loro relazione con foto e dediche social.

Prima di esporsi sul web, però, i danzatori hanno cercato di proteggere il loro rapporto, anche perché lei, fino a poche settimane prima, era legata ad un altro allievo di Amici 22, Alex Wyse.

La storia d'amore tra la velina di Striscia la Notizia e il latinista, comunque, è andata avanti per il meglio per circa un anno. Nell'ultimo periodo, però, i due si sono assentati parecchio da Instagram e l'8 agosto lui è riapparso con un messaggio che lascia pensare ad una crisi in corso con la compagna.

"Il mio unico errore è stato amarti al punto da annullare me stesso", sono queste le parole con le quali il siciliano ha catturato l'attenzione di fan e curiosi nella giornata di oggi.

Il silenzio della protagonista di Amici

Stando alla riflessione che Nunzio ha condiviso con i follower di Instagram l'8 agosto, la relazione con Cosmary starebbe attraversando quantomeno una crisi: è difficile pensare che il giovane si riferisse ad altre situazioni quando ha parlato di amare qualcuno fino ad annullare sé stessi.

La velina di Striscia la Notizia, invece, per ora non si è ancora esposta e non ha commentato i gossip che stanno cominciando a circolare sul suo privato.

Quest'atteggiamento la pugliese l'ha avuto anche un anno fa quando siti e riviste non parlavano d'altro che dell'addio ad Alex Wyse e del repentino avvicinamento a Stancampiano.

Con il passare dei mesi, però, Fasanelli si è sentita libera di pubblicare foto e video assieme al fidanzato, una serie di contenuti che hanno intenerito anche i fan più scettici o quelli che erano affezionati alla breve relazione con il finalista di Amici 22.

Mattia e Benedetta vicinissimi dopo Amici

In questi giorni, però, si sta parlando tanto anche di altri due ragazzi che hanno studiato nella scuola più famosa d'Italia e che una volta fuori si sarebbero innamorati.

Intervistato da Super Guida Tv al termine di un evento romano, Mattia non ha smentito le voci di flirt con Benedetta, anzi le ha alimentate dichiarando: "Con lei sto bene e mi diverto. Stiamo bene insieme sia nel ballo che nella vita, non credo ci sia bisogno di dare spiegazioni".

Per una coppia che starebbe attraversando la sua prima crisi, un'altra potrebbe essere vicina all'ufficializzazione: sono mesi, infatti, che i fan di Amici raccolgono indizi a favore di una frequentazione tra Zenzola e Vari, ma i diretti interessati continuano a glissare sull'argomento come se volessero proteggere il sentimento che li lega.

Un dato di fatto, però, è che i due latinisti sono spessissimo insieme e non solo quando hanno un impegno di lavoro in giro per l'Italia: i "pupilli" di Raimondo Todaro stanno trascorrendo gran parte dell'estate insieme e ogni tanto si mostrano su Instagram nei momenti di pausa che hanno.

La relazione che Benedetta aveva quando era un'allieva del talent-show, dunque, avrebbe subito uno stop dopo l'avvicinamento della giovane al collega con il quale ha condiviso il palco del serale e la vittoria in finale.