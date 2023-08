La Promessa, la soap in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, continua a tenere banco con intrighi e misteri. Nelle nuove puntate in onda prossimamente Manuel Luján (Arturo Sancho) spezzerà il cuore all’amata Jana Exposito (Ana Garcés). Il marchesino, quando Jimena de los Infantes (Paula Losada) gli dirà che diventeranno genitori, proporrà alla domestica di prendersi cura della moglie in maniera momentanea.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Manuel perde la memoria a causa di un incidente aereo

Le anticipazioni sugli episodi in onda su Canale 5 svelano che Manuel rischierà la vita dopo aver accettato di chiedere la mano di Jimena.

Manuel avrà un incidente aereo, che gli causerà la perdita della memoria. Quando uscirà dal coma non si ricorderà di amare la domestica Jana e di aver deciso di sposare Jimena non per sua volontà. Quest’ultima approfitterà dell’occasione per ingannare il suo promesso sposo, dato che gli farà credere che lui è innamorato di lei servendosi della complicità dei futuri suoceri Cruz (Eva Martín) e Alonso (Manuel Regueiro).

Con il passare dei giorni e dopo essersi sposato, Manuel si accorgerà di non ricambiare affatto i sentimenti nei confronti di Jimena e per questo motivo sarà in procinto di partire per andare a lavorare in Italia grazie a un suo amico. Anche questa volta Jimena troverà uno dei suoi stratagemmi per trattenere il marchese al suo fianco.

La figlia dei duchi de Los Infantes spiazzerà Manuel quando gli confesserà di essere incinta.

Jimena annuncia la gravidanza, Jana disperata dopo aver appreso che Manuel diventerà padre

Manuel, anche se sarà consapevole di aver avuto pochi rapporti intimi con la moglie, non avrà altra scelta oltre a quella di crederle. L’annuncio inaspettato di Jimena farà fare i salti di gioia ai residenti della tenuta tranne che a Jana, la quale cadrà nello sconforto nell’istante in cui apprenderà che il suo amato avrà un figlio.

La ragazza capirà di non avere più alcuna possibilità di avere un futuro felice accanto a Manuel come tanto desiderava.

Il dolore per Jana, però, non finirà qui. Infatti Manuel le farà una richiesta che le spezzerà il cuore. Le chiederà di occuparsi di sua moglie Jimena durante i primi mesi delicati della gravidanza. Jana in un primo momento resterà parecchio spiazzata dalla proposta del marchesino Manuel, ma dopo aver riflettuto deciderà di accontentarlo.