Di nuovo scintille tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Tramite il suo broadcast Antonella ha postato un messaggio in cui ha criticato Camilla Ghini, sostenendo che continua a lanciare delle frecciatine nei suoi confronti. A detta dell'influencer, Camilla dovrebbe cambiare mestiere in quanto anziché rallegrare le persone in radio metterebbe tristezza.

Il messaggio di Fiordelisi

Senza peli sulla lingua Antonella Fiordelisi ha postato un messaggio indirizzato all'amica del suo ex Donnamaria. Nel dettaglio, ha spiegato che ci sono delle ragazze che continuano a lanciare indirettamente delle frecciatine tramite radio.

Secondo Fiordelisi, queste persone dovrebbero ringraziare che lei è un personaggio pubblico. Successivamente ha aggiunto: "Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli". Inoltre ha esortato l'amica del suo fidanzato ad essere felice per il lavoro che svolge e ha sostenuto che di Leriana ce n'è una sola, quindi inutile che voglia imitarla.

I motivi della reazione di Antonella

Antonella Fiordelisi ha reagito in quel modo nei confronti di Camilla Ghini, poiché quest'ultima nel corso di un programma radiofonico con Edoardo Donnamaria ha lasciato intendere che stesse mandando dei messaggi a una ragazza.

A tal proposito un utente ha fatto notare con sarcasmo che ora si è saputo che Edoardo ha altri interessi.

Di conseguenza, Fiordelisi ha lanciato una nuova stoccata all'amica del suo ex: "E la privacy? Dici che la metterà in castigo ora per avere spoilerato la new entry?". Il riferimento dell'influencer è al fatto che nell'ultimo periodo Donnamaria aveva deciso di non mostrarsi più sui social insieme a lei.

Edoardo e Antonella botta e risposta a distanza

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta riservando numerosi colpi di scena: i due giovani dopo la rottura spesso riservano delle stoccate l'uno nei confronti dell'altro. Giovedì 24 agosto, Edoardo ha commentato un vecchio post di Sonia Bruganelli in cui si parlava del rispetto che si portano due persone quando finisce un'amore.

Fiordelisi con sarcasmo si è chiesta perché il suo ex parli di rispetto se è stato il primo a non portarlo. A quel punto ha autorizzato Donnamaria a rendere pubblica la loro ultima conversazione del 28 luglio, in cui lui si è presentato a un evento in programma a Ravenna e poi è sparito. Infine, sebbene Antonella gli avesse chiesto di andare insieme a Filicudi per le vacanze, lui ha declinato l'invito e ha interrotto definitivamente la relazione nata al Grande Fratello Vip 7.