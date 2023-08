Antonella ed Edoardo sono sempre più ai ferri corti: l'amore che è nato nella casa del GF Vip, infatti, sembra essere un lontanissimo ricordo. Dopo aver punzecchiato l'ex fidanzato con alcun i tweet che poi ha cancellato, l'altra sera Fiordelisi se l'è presa con Camilla Ghini, amica e collega di Donnamaria: secondo la giovane, la speaker avrebbe spoilerato in radio che il romano avrebbe una nuova fiamma e per questo potrebbe essere messa "in castigo".

Aggiornamenti sulla coppia del GF Vip

Ad Antonella non è bastato andare contro Edoardo sul web (salvo poi cancellare tutti i messaggi nei quali lo accusava di illudere le persone e di non portare rispetto in una relazione), tant'è che l'altra sera ha deciso di prendersela con una ragazza molto vicina al suo ex.

Nel chiacchierare con i follower su Instagram, il 24 agosto Fiordelisi si è lasciata andare alla seguente riflessione: "Ma questa che continua a mandarmi messaggi tramite radio, non ha capito che deve ringraziare che sono un personaggio pubblico e non posso parlare della sua falsità".

"Ti consiglio di fare un altro lavoro, non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli", ha concluso l'influencer nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il nome della destinataria di queste frecciatine, è venuto fuori qualche ora dopo, ovvero quando la concorrente del GF Vip ha risposto al commento di un fan su Twitter.

Le stoccate della protagonista del GF Vip

"Direi che è arrivata la conferma indiretta che Edoardo ha altri interessi, grazie Camilla Ghini", ha scritto una fan sui social attirando l'attenzione di una già nervosa Antonella.

A questo tweet, infatti, la protagonista del GF Vip 7 ha risposto così: "E la privacy? Dici che la metterà in castigo per aver spoilerato la nuova fiamma".

Insomma, Fiordelisi ha lasciato intendere che anche lei sarebbe a conoscenza delle ultime "mosse" di Donnamaria e la speaker radiofonica con la quale lui lavora avrebbe ammesso tutto in questi giorni.

Il diretto interessato non si è ancora esposto su questi gossip, che quindi non sono stati né confermati né smentiti; la salernitana, però, è sembrata piuttosto certa delle informazioni che le sono arrivate e per tutta risposta ha voluto punzecchiare l'ex e l'amica tramite Twitter.

Gelo totale tra i personaggi del GF Vip

Nei messaggi social con i quali ha attaccato prima Edoardo e poi Camilla Ghini, Antonella ha anche ribadito che se la storia nata nella casa del GF Vip non è proseguita non sarebbe per colpa sua.

In uno dei tweet che ha postato l'altra sera (poi rimosso), la napoletana ha fatto sapere che Donnamaria non avrebbe mai avuto intenzione di tornare con lei dopo la rottura di giugno scorso.

"All'evento di Ravenna è venuto solo perché è stato pagato, poi è scappato subito a Roma. L'ho dovuto chiamare io per proporgli di andare a Filicudi, ma mi ha detto di no e che non voleva più stare con me", ha raccontato Fiordelisi ai fan.

Dopo mille tentativi, dunque, la ragazza si sarebbe rassegnata e avrebbe deciso di partire alla carica contro l'ex fidanzato e chiunque la stuzzichi anche solo a distanza.