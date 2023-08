Giovedì 24 agosto sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Stando alle prime segnalazioni, tra i grandi assenti del parterre maschile ci sarebbe Armando Incarnato.

Lorenzo Pugnaloni infatti ha riportato la segnalazione ricevuta da un follower che sostiene di aver saputo già questa estate, direttamente da Incarnato, che non avrebbe più preso a parte alla trasmissione.

La segnalazione

La prima registrazione di Uomini e donne è stata effettuata ieri, presso gli studi Elios di Cinecittà. Stando alle informazioni in possesso di Lorenzo Pugnaloni, Armando Incarnato non ha preso parte alla registrazione.

Ma non è tutto, tramite il suo account Instagram ha infatti riportato una segnalazione ricevuta da un utente a cui, questa estate, il cavaliere campano avrebbe riferito che non avrebbe più partecipato allo show.

Ovviamente si tratta solo di un pettegolezzo di gossip poiché né la redazione né lo stesso Incarnato hanno confermato o smentito la cosa. Per saperne di più in definitiva bisognerà attendere le prossime registrazioni.

Tutto quello che c'è da sapere sui volti storici

Nel corso dell'estate 2023, Armando Incarnato è stato tra l'altro avvistato in compagnia di una ragazza. Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, lo storico cavaliere di Uomini e Donne avrebbe intrapreso con lei una frequentazione, da qui la prima ipotesi sul perché Armando non farebbe più parte della trasmissione.

Ma non è tutto, perché anche Riccardo Guarnieri non avrebbe preso parte alla registrazione di ieri. Come nel caso di Incarnato, non è dato sapere il motivo dell'assenza. Non è neanche chiaro ad oggi se i due fossero dietro le quinte e non abbiano fatto in tempo ad entrare o se invece non erano per nulla presenti.

Per quanto riguarda i rumor su un possibile ruolo di opinionista di Ida Platano sembrerebbe invece non esserci alcuna conferma.

L'ex dama potrebbe tornare all'interno del dating show in futuro ma solo in compagnia del suo fidanzato Alessandro Vicinanza: la coppia potrebbe tornare in studio per raccontare la prima estate insieme e annunciare anche le proprie nozze.

Attualmente Ida e Alessandro si trovano a New York per festeggiare il 40esimo compleanno dell'ex cavaliere. Tra coloro che potrebbero tornare sotto i riflettori c'è anche Isabella Ricci che nel corso della propria ospitata potrebbe rivelare i motivi del divorzio da Fabio Mantovani.