Cosa succede nei prossimi episodi di Beautiful in onda la settimana dal 28 agosto – 3 settembre 2023 su Canale 5? Continua la programmazione della soap opera con le nuove puntate inedite. Arriva l'atteso momento del risveglio di Finn che si trova davanti Sheila e Li.

Nel frattempo, Sheila riesce a ingannare Li facendo leva sull'amore che hanno entrambe per Finn ma sarà solo l'inizio del suo lungo piano per distruggere la famiglia Forrester una volta per tutte e la prima a essere in pericolo di vita sarà proprio Li.

Di seguito, le trame dettagliate della soap.

Finn si risveglia, trame Beautiful 28 agosto - 3 settembre

In maniera del tutto inaspettata e improvvisa Li e Sheila assistono al risveglio di Finn dopo un lungo periodo di coma farmacologico. Il giovane è ancora confuso e non capisce come mai al suo capezzale ci sono la madre adottiva e quella biologica.

Ridge e Taylor mettono al corrente Li dell'evasione di Sheila, senza sapere che quest'ultima è proprio accanto a lei mentre sta ascoltando il messaggio vocale.

Sheila inizia a manipolare Li dicendole che ormai le sue accuse sono infondate, visto che Finn è vivo. Peccato che le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate svelano che Sheila tradirà Li nel modo più bieco possibile arrivando al limite.

Beautiful spoiler settimanali 28 agosto - 3 settembre: Li chiama la polizia

Le due donne hanno un intenso scontro e Li riesce a prendere la macchina per allontanarsi dalla clinica. Ha intenzione di chiamare la polizia, ma accade qualcosa di inaspettato.

Nel frattempo Quinn ha dubbi sul fatto di aver rifiutato Carter e si pente di averlo spinto tra le braccia di Paris, che sta per sposare: che cosa farà ora?

Ridge invece si avvicina a Zende e gli offre il suo supporto emotivo, sapendo che sta soffrendo per la relazione tra Paris e Carter.

Li e Sheila si abbracciano ma è l'inizio di un incubo: Beautiful spoiler al 3 settembre 2023

Sheila ha in mente un piano ben preciso, ovvero portare dalla sua parte Li con la scusa che entrambe vogliono il bene di Finn.

Le chiede così di continuare a occuparsi di lui.

Li cede alle lusinghe di Sheila e, completamente manipolata, la ringrazia per aver messo al mondo Finn che, nel frattempo, perde di nuovo conoscenza.

La perfida Sheila ottiene ciò che vuole e abbraccia Li. Nelle prossime puntate di Beautiful, però Sheila impazzirà completamente e prenderà il controllo della situazione, mettendo fuori gioco Li e tenendo prigioniero Finn con l'aiuto di Mike, la guardia che l'ha aiutata a evadere di prigione. Che cosa accadrà?

Ricordiamo che la soap opera Beautiful può essere rivista in replica accedendo al portale Mediaset Infinity dopo la messa in onda delle puntate e anche on demand.