Il personaggio di Pia sarà centrale nelle nuove puntate della soap opera La promessa in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che verrà a sapere che il bambino che porta in grembo potrebbe nascere con delle malformazioni e la colpa sarà di Gregorio, che si assumerà la paternità del bimbo per motivi ancora da scoprire.

I guai inizieranno quando nei nuovi episodi La Promessa Pia confesserà di aver ucciso il barone con una statuetta. La governante e le sue complici - tra le quali Jana - riuscirà a farla franca ma per lei si apriranno le porte di un altro incubo, quello legato alla gravidanza.

La Promessa anticipazioni, la confessione di Pia a Jana

Nella lunga notte durante la quale Pia ammetterà di aver ucciso il barone per salvare Teresa, verrà a galla un altro segreto. Stando infatti alle nuove trame La Promessa Pia confesserà di essere ancora incinta e pregherà Jana di mantenere il silenzio.

Più i mesi passeranno, più per la governante sarà difficile nascondere il fatto di essere incinta.

Petra, che di certo non ha un animo nobile, inizierà a tenerla d'occhio, fino a quando non capirà cosa sta celando. Per Pia saranno guai seri.

La Promessa nuovi episodi, Pia sviene tra le braccia di Gregorio

Come raccontano le anticipazioni La Promessa Pia si sentirà male nel tentativo di nascondere la sua gravidanza poiché proverà a indossare un corsetto molto stretto per mascherare la pancia.

La costrizione sarà talmente forte che un giorno perderà i sensi tra le braccia di Gregiorio, il nuovo maggiordomo. A quel punto, Pia gli confiderà di essere incinta e gli farà giurare di non dire nulla a nessuno.

Il maggiordomo manterrà la promessa ma Petra sarà già al corrente del segreto e non perderà tempo per avvisare Cruz, che scenderà nelle cucine per accertarsi di quanto scoperto.

Che cosa accadrà ora?

Cruz obbliga Pia e Gregorio a sposarsi

Dopo aver scoperto la verità tramite Petra, Cruz prenderà una decisione inaspettata. Non licenzierà Pia a patto che convoli a nozze con Gregorio che, non si sa per quale motivo, si assumerà la paternità del bambino, nonostante sappia che sia del barone.

Purtroppo il matrimonio di Pía con Gregorio verrà celebrato senza alcuna gioia e la governante si chiuderà a chiave nella sua stanza la prima notte di nozze.

Ma non sa ancora quello che il novello marito ha in serbo per lei e per la creatura che porta in grembo.

Anticipazioni La Promessa: Gregorio fa bere la cicuta a Pia e il bambino rischia di nascere con malformazioni

Ebbene, gli spoiler svelano che nei prossimi episodi de La Promessa Gregorio farà bere la cicuta a Pia per far sì che perda il bambino mettendo a rischio la vita di entrambi.

Quando la governante se ne accorgerà sarà troppo tardi, perché dopo una visita medica scoprirà che suo figlio potrebbe nascere con malformazioni a causa della cicuta che il suo malvagio marito le stava somministrando giornalmente.