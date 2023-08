In My home my destiny, Zeynep vivrà una sorta di déjà vu quando Benal deciderà di abbandonare la piccola Müjgan e di lasciarla proprio a lei. Secondo la donna, solo lei potrebbe far crescere al meglio la sua bambina, visto che da piccola è stata abbandonata da Sakine.

Mehdi segrega Benal nella sua camera da letto

Dopo il matrimonio con Mehdi, Benal ben presto capirà che sposarlo non è stata la decisione più giusta. Sapeva fin dall'inizio che il matrimonio era solo sulla carta e che lui l'avrebbe sposata per via della loro bambina, la piccola Müjgan.

Benal, però, dentro di sé ha sempre sperato che Mehdi si accorgesse di lei, solo che non accadrà.

Quando si renderà conto del distacco e delle freddezza con cui la tratta Mehdi, deciderà di scappare di casa. Cemile, però, si accorgerà di tutto e avviserà il fratello. Lui sarà violento come al solito: prenderà la bambina e segregherà Benal dentro la sua stanza.

Zeynep salva Benal e l'accoglie nella sua casa

Sarà Zeynep a salvarla e a portarla a casa sua. Potrà rimanerci fino a quando vorrà o perlomeno fino a quando troverà la soluzione più adatta alle sue esigenze. Benal sarà molto confusa, anche perché Mehdi non la lascerà in pace.

Si presenterà a casa di Zeynep e le intimerà di lasciargli la bambina.

Lei non vorrà che ciò accada e proverà a trovare la soluzione migliore per far stare bene la piccola.

Il discorso strano che Benal fa a Sakine

Un giorno, Benal parlerà con Sakine e le chiederà che sensazione ha provato quando ha dovuto lasciare Zeynep a Nermin. Sakine le parlerà del dolore che ha provato, ma non capirà che cosa passi per la testa di Benal.

In realtà, la ragazza avrà le idee ben chiare e un piano preciso che attuerà durante la notte. L'intenzione di Benal sarà quella di scappare via e lasciare la piccola Müjgan a Zeynep. Secondo lei è la soluzione più adatta e la bambina crescerà sicuramente bene.

Zeynep scopre ciò che ha combinato Benal

Benal metterà Müjgan dentro l'ovetto e la lascerà nel letto di Zeynep, pronto mentre la ragazza starà dormendo.

Quando la mattina si sveglierà e troverà la piccola Müjgan al suo fianco, capirà che c'è qualcosa che non va, soprattutto quando si renderà conto che dentro l'ovetto c'è anche una lettera.

Scenderà subito in salone dalle sue mamme, Sultan ed Emine, e insieme leggeranno quelle poche righe scritte da Benal. Quest'ultima ha deciso di lasciare la bambina proprio a Zeynep perché è l'unica che può capire realmente che cosa vuol dire essere abbandonata da una madre. L'ha fatto per permettere a sua figlia di avere un futuro migliore, ma anche perché Zeynep è stata colei che l'ha salvata dalle grinfie di Mehdi.

La ragazza si ritroverà con questo nuovo fagottino tra le mani, che cosa farà ora?