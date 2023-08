Nelle nuove puntate di Beautiful, Ridge prenderà finalmente una decisione, scegliendo di tornare a casa da Brooke. Ovviamente la cosa non farà piacere a Taylor, che si ritroverà ancora una volta sconfitta dalla sua storica rivale.

Intanto, tutti quanti saranno in allerta dopo l'evasione di Sheila e in attesa che la polizia la ritrovi, Ridge assumerà delle guardie di sicurezza private per proteggere l'intera famiglia.

Sheila evade dal carcere, Ridge preoccupato: spoiler Beautiful

Beautiful continua ad appassionare ogni giorno milioni di telespettatori, pronti a seguire le vicende di casa Forrester.

Le puntate in onda a breve su Canale 5 lasceranno ancora una volta con il fiato sospeso i fan della soap Tv americana. La perfida Sheila Carter infatti, riuscirà ad evadere di prigione facendo perdere le proprie tracce durante un trasferimento in un carcere di massima sicurezza, il tutto grazie alla complicità del suo vecchio amico Mike, diventato una guardia carceraria. La notizia della fuga di Sheila metterà di nuovo in allarme l'intera famiglia Forrester, in particolare Ridge. Lo stilista prenderà così le dovute precauzioni per salvaguardare l'incolumità dei suoi cari. Lo si vedrà infatti assumere una squadra di guardie private, proprio per evitare che Sheila si possa avvicinare a qualcuno di loro, in primis a Brooke e a Taylor.

Per Ridge arriva il momento di scegliere tra Brooke e Taylor

Scorrendo le anticipazioni, si scoprirà che Sheila non si avvicinerà a nessuno dei Forrester. La donna si recherà invece nell'appartamento di Lì Finnegan per sapere dalla donna dove riposano le ceneri di Finn. Giunta sul posto, farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Scoprirà infatti che Finn non é morto. Al di là di questo, nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà spazio anche per capire come andrà a finire il famoso triangolo Ridge-Brooke-Taylor.

Come risaputo, da qualche tempo Ridge si é trasferito a casa di Eric per cercare di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Lo stilista non saprà scegliere tra le due donne più importanti della sua vita, ovvero la moglie Brooke e l'ex moglie Taylor.

Arriverà però il momento in cui il padre di Steffy arriverà a prendere una decisione. Per chi segue da anni la saga dei Forrester, sa bene che Ridge alla fine é sempre tornato da Brooke. Succederà anche questa volta?

Ridge delude Taylor e torna con Brooke nelle prossime puntate di Beautiful

Guardando a ciò che é già andato in onda in Usa ormai un anno fa, si viene a sapere che la svolta su questo triangolo amoroso arriverà nel momento in cui Ridge passerà a casa di Brooke per assicurarsi che la donna stia bene, anche alla luce della recente evasione di Sheila.

Complice l'infortunio alla caviglia di Brooke, tra lei e Ridge il clima si farà sempre più intimo. Lo stilista alla fine dirà alla moglie di voler tornare a vivere con lei.

Ovviamente Logan ne sarà felicissima. Ridge a questo punto si troverà costretto a dover comunicare a Taylor la sua decisone di tornare da Brooke. L'ex moglie non la prenderà affatto bene e rimarrà delusa per l'ennesima volta. Più tardi, Ridge e Brooke festeggeranno questa loro ennesima riconciliazione con i familiari più stretti. Taylor invece, dovrà ancora una volta leccarsi le ferite.

Cercherà di riprendersi Ridge oppure no? Lo si scoprirà seguendo le nuove puntate di Beautiful.