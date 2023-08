In My home my destiny arriverà un nuovo personaggio, Özlem, la sorella di Barış e Savaş. Ripiomberà nella vita dei fratelli ai quali è molto affezionata e avrà modo di constatare con mano come procede la loro vita. L'ingresso di Zeynep nella vita di Barış sarà l'argomento predominante, anche perché a Özlem non piacerà che il fratello sia tanto vicino alle problematiche che quotidianamente coinvolgono la ragazza e la sua famiglia.

A Özlem non piace la famiglia di Zeynep

Nella vita di Barış tornerà Özlem, la sorella che vive in America. Si stabilirà a Istanbul per qualche tempo, giusto per capire che vita conducono sia Barış che Savaş.

Avrà anche modo di conoscere Zeynep, di cui Barış le ha tanto parlato. Özlem sarà molto contenta del loro rapporto, anche perché intuirà che il fratello si è innamorato di lei.

L'opinione cambierà quando conoscerà la famiglia di Zeynep e il fatto che sia molto problematica. La cosa non le piacerà per niente, ma Barış sarà molto chiaro: non riuscirà a separarlo da Zeynep.

Mehdi salva la vita a Zeynep

Con il tempo le cose sembreranno appianarsi, ma cambieranno drasticamente quando Barış rischierà di morire. Lui scoprirà che dietro il tentato omicidio ai danni di Zeynep si nasconde la mano di Ekrem. Correrà a dirlo alla ragazza, ma proprio in quell'istante arriverà un uomo in moto che farà partire un colpo contro la giovane.

Sarà Mehdi a farle da scudo, anche lui giunto a casa di Zeynep per dirle la verità su Ekrem. Mehdi rimarrà ferito, ma non vorrà l'intervento dell'ambulanza, anzi eviteranno di rivelare la cosa anche alle forze dell'ordine, visto che Mehdi è uscito da pochi giorni dal carcere.

Emine rivela a Savaş ciò che è successo a Zeynep

Barış non vorrà far preoccupare Özlem, Savaş e lo zio Ali Rıza, così non rivelerà quanto accaduto.

Sarà però qualcun altra a dirglielo. Emine diventerà la nuova assistente di Savaş, che deciderà di lavorare per lo studio legale di famiglia.

Capirà che la ragazza gli sta nascondendo qualcosa e non avrà intenzione di lasciarla in pace fino a quando non glielo dirà. Alla fine Emine gli dirà quanto successo, ma la conversazione verrà ascoltata anche da Özlem.

La proposta di Özlem

Özlem andrà fuori di testa per paura che Barış possa morire per colpa delle vicende che ruotano intorno a Zeynep, così prenderà una decisione drastica, e chiederà a Nermin e Zeynep di incontrarsi in un bar.

Özlem avrà una proposta da fare a Zeynep: uscire definitivamente dalla vita di Barış. Non dovrà farlo drasticamente, ma piano piano, sarà pure disposta a darle lo stipendio di un anno se deciderà di dare le dimissioni dallo studio legale. Zeynep sarà senza parole, che cosa ribatterà alla proposta di Özlem?