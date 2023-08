Beautiful va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler americani di Beautiful raccontano che nonostante il rapporto tra Carter e Paris sia rifiorito, grazie anche alla volontà di Quinn di chiudere definitivamente con l'avvocato, l'uomo dovrà fare i conti con una nuova insidia legale totalmente inaspettata. Grace, mamma di Paris, non gradirà affatto la relazione sentimentale tra la figlia e Carter, quindi deciderà di provare a far imprigionare il legale accusandolo di essere un molestatore sessuale.

Grace, difatti, asserirà che Carter è una persona senza scrupoli che ha approfittato di Paris dopo averlo fatto in precedenza anche con la sorella Zoe, nel frattempo Ridge penserà che l'avvocato stia con Paris soltanto per dimenticare Quinn. Carter, infine, non si lascerà abbattere dalle accuse di Grace e difenderà le sue scelte manifestando di voler sposare Paris.

Il triangolo amoroso tra Quinn, Carter e Paris segna il passo

Carter è stato, nel corso degli ultimi episodi di Beautiful, conteso amorevolmente da Quinn e Paris, ma questo triangolo sentimentale pare sia destinato a naufragare grazie alla decisione di Fuller di chiudere in via definitiva con il legale.

Quinn, difatti, sembra essere più concentrata nel riprendere le redini della sua storia con Eric piuttosto che continuare a frequentare Carter, ma d'altro canto il signor Forrester sta continuando a vedersi di nascosto con Donna e tra i due la passionalità non manca.

Grace accuserà Carter di molestie sessuali nei riguardi di Paris

Nelle prossime puntate della fiction daily statunitense, a non gradire affatto la storia d'amore tra Carter e Paris sarà la mamma della giovane Buckingham, la quale metterà in atto un subdolo stratagemma per far sfiorire tale legame.

Grace, infatti, accuserà Walton di molestie sessuali nei confronti di Paris, descrivendo l'uomo come una persona senza alcun scrupolo che in passato ha approfittato anche di Zoe.

Accuse che giungeranno all'orecchio attento di Ridge, il quale richiederà prontamente un chiarimento da parte di Carter, chiedendo a quest'ultimo l'entità del rapporto tra lui e Paris. Il padre di Thomas, scoperta la relazione tra Carter e Paris, ne sarà contrariato e penserà che il legale stia con la sorella di Zoe soltanto per dimenticare una volta per tutte Quinn.

Carter, successivamente, riuscirà sia a liberarsi di ogni accusa proveniente da Grace ma anche a difendere le sue scelte nei riguardi di Paris, decidendo di sposare quanto prima Buckingham junior.

Come reagirà Grace a tale proposta di matrimonio tra la figlia e Carter?