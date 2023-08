Nelle prossime puntate di Beautiful i telespettatori italiani vedranno Finn risvegliarsi dal coma. Peccato che il marito di Steffy sarà tenuto in ostaggio da Sheila, che si rifiuterà di portarlo in ospedale. Finn cercherà un modo per sfuggire a Sheila anche perché vorrà dire a Steffy che non è morto

Finn esce dal coma e si trova davanti Sheila: anticipazioni di Beautiful

Le puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5 saranno ancor più avvincenti. Al centro delle vicende, ancora una volta, Sheila Carter. La donna, dopo essere evasa di prigione, avrà scoperto che Finn è ancora vivo.

Sheila in seguito, avrà uno scontro con Li Finnegan la quale, nel tentativo di sfuggire alla sua furia, avrà un incidente d'auto.

Inizialmente, si penserà che la donna sia morta ma, col passare delle puntate, si scoprirà che non è così. Intanto Sheila, si ritroverà a occuparsi di Finn con il solo aiuto del fidato Mike, la guardia carceraria che l'ha aiutata a evadere di prigione. Finn si risveglierà dal coma e si ritroverà di fronte Sheila, ricordando tutto quanto della sparatoria.

Beautiful: Finn tenuto in ostaggio da Sheila

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Finn scoprirà di essere stato salvato dalla madre adottiva Li, all'insaputa di tutti. Sheila gli farà vedere il certificato di morte e a Finn sembrerà di vivere in un incubo.

Il suo pensiero correrà a Steffy. Vorrà mettersi in contatto con lei per farle sapere che non è morto.

Peccato che Sheila sarà molto evasiva nel rispondere alle domande di Finn su Steffy. Il giovane medico si renderà conto di quanto la sua madre naturale sia fuori controllo e la supplicherà di portarlo in ospedale. Solo in ospedale potrà avere le cure necessarie per rimettersi.

Peccato che Sheila si rifiuterà di farlo uscire da quella stanza, visto che non vorrà correre il rischio di finire nuovamente in carcere.

Finn cerca di fuggire da Sheila: spoiler di Beautiful

Nel corso dei nuovi episodi, Finn penserà che l'unica cosa da fare per salvarsi, sia quella di sfuggire a Sheila. Come potrà farlo, visto che lei lo tiene in ostaggio?

Finn tenterà il tutto per tutto e sembrerà sul punto di riuscire a fuggire.

Peccato che Sheila, ormai fuori controllo, cercherà di colpirlo per riportarlo ad uno stato di incoscienza. Come andrà a finire? Riuscirà Finn a liberarsi una volta per tutte da Sheila? Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi episodi di Beautiful. La soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Le puntate già trasmesse possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.