Gli spoiler di Beautiful svelano che Finn si troverà tra le grinfie di Sheila, che scoprirà presto dove si trova. Li si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto capire a Carter che Finn è vivo, e non ci metterà molto a venire a conoscenza della clinica in cui è ricoverato.

Nel frattempo, Steffy, ignara di cosa stia succedendo, non riuscirà a reggere al dolore e prenderà la decisione di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica. Che cosa succederà?

Beautiful, Finn tenuto in ostaggio da Sheila nelle nuove puntate

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Finn si troverà presto faccia a faccia con Sheila che perderà il controllo dopo che suo figlio la rifiuterà.

Da quel momento in poi, sarà una lunga discesa nelle tenebre per Finn, che tenterà in ogni modo di fuggire dalle grinfie di Sheila.

Sheila farà di tutto per convincere Finn che solo lei può renderlo felice, manipolandolo psicologicamente e arrivando a dirgli che la sua madre adottiva è morta gettandolo in uno stato di disperazione.

A quel punto, Finn sarà consapevole di essere in serio pericolo e cercherà di intavolare un piano per scappare. L'unica sua speranza è convincere Mike, il complice di sua madre, ad aiutarlo.

Mike tradisce Sheila nei prossimi episodi di Beautiful?

Gli spoiler di Beautiful rivelano che Finn inizierà a far capire a Mike che Sheila è pericolosa e che la sua posizione è delicata, in quanto complice di un'evasione e non solo.

Mike comincerà a traballare e cercherà di far ragionare Sheila, invitandola a costituirsi alla polizia.

Le parole di Mike metteranno in allerta Sheila, che avrà il timore di essere tradita da un momento all'altro. Nel frattempo, Ridge e Taylor riceveranno una telefonata allarmante che riguarda Steffy.

Beautiful anticipazioni, Steffy crolla nelle nuove puntate della soap

Continuando con gli spoiler di Beautiful, la giovane Forrester si renderà conto di non riuscire più a gestire il suo dolore per Finn.

Sarà così che, nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy deciderà di ricoverarsi in una clinica psichiatrica non prima di aver affidato i suoi adorati figli alla tata.

Ridge e Taylor apprenderanno la notizia e si preoccuperanno molto per la figlia, tanto da prendere il primo volo per raggiungerla e cercare di dare il loro supporto, increduli di fronte alla decisione di Steffy di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica.

Nel frattempo, Finn continuerà ad essere in ostaggio ma non perderà le speranze, deciso a contattare sua moglie Steffy il prima possibile. Sheila riuscirà a far cambiare idea a Mike che, spaventato dalla possibilità di finire in carcere a sua volta, sceglierà a malincuore di restarle al suo fianco come complice.