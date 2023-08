I nuovi spoiler di Beautiful vedono Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) crollare dopo essere partita per Parigi, con l'intento di alleviare il suo dolore. Le anticipazioni svelano che Steffy sarà talmente a pezzi da decidere di ricoverarsi una clinica psichiatrica, ultima speranza per riprendere il controllo della sua vita.

Nel frattempo Sheila riuscirà a trovare la clinica nella quale è ricoverato Finn e diventerà la sua aguzzina, disposta a trattenerlo contro la sua volontà pur di avere il pieno controllo.

Finn proverà a giocare d'astuzia, coinvolgendo Mike - il complice della madre - nel piano per scappare dalla clinica Tuttavia, le cose prenderanno una piega inaspettata.

Beautiful: Finn tenuto prigioniero da Sheila

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Sheila scapperà dal carcere per cercare Finn, e non si fermerà davanti a niente e nessuno. Li proverà a fermarla, ma verrà messa fuori gioco. A quel punto la strada sarà spianata.

Quando Finn si sveglierà dal coma trovandosi davanti Sheila si sentirà male e verrà salvato proprio dalla madre, che userà il defibrillatore per rianimarlo.

Estasiata da ciò che è successo, Carter avrà un'idea: tenere prigioniero Finn nella clinica fino a quando non avrà ottenuto il suo perdono.

Beautiful anticipazioni: Steffy decide di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica

La giovane Forrester andrà a Parigi dietro consiglio di Taylor, sperando che possa provare a voltare pagina.

Tuttavia non servirà a molto. Giorno dopo giorno Steffy non farà altro che pensare a Finn e il suo dolore diventerà incontrollabile.

Temendo di non essere più in grado di occuparsi di Kelly e Hayes, Steffy prenderà la sofferta decisione di ricoverarsi in una struttura di salute mentale. Nel frattempo i suoi bimbi verranno curati da tata Amelia.

Spoiler Beautiful: Finn vuole cercare Steffy

Allarmati dallo stato di Steffy, Ridge e Taylor partiranno subito per Parigi, così da starle vicino e dare una mano ad Amelia con i bambini. Nel frattempo Finn comincerà a recuperare le forze e capirà che deve trovare al più presto un modo per liberarsi dalla prigionia alla quale lo ha costretto Sheila, ma come fare?

Finn proverà a giocare d'astuzia: mentre terrà buona Sheila, sonderà il terreno con il suo complice Mike, la guardia che l'ha aiutata a evadere dal carcere. Il giovane proverà a fargli capire che Sheila l'ha solo usato per i suoi fini e che non ha alcun interesse nei suoi confronti, ma l'impresa si rivelerà molto più difficile del previsto.

Mike dimostrerà di avere un'ossessione d'amore per Sheila e non avrà intenzione di tradirla. Come farà Finn a scappare e a ritrovare la sua amata Steffy? Non resta che attendere le nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 per scoprirlo.